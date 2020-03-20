Прокуратура АР Крым осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту широкомасштабного присвоения РФ в оккупированном Крыму государственной и частной собственности, что является серьезным нарушением Конвенции о защите гражданского населения во время войны в 1949 году, а также военным преступлением согласно Римским статутом Международного уголовного суда.

Об этом говорится в сообщении прокуратуры АРК, передает ATR.

«Государство-оккупант продолжает не только преследования граждан, но и масштабные притеснения имущественных прав граждан Украины в Крыму. Действия и решения Российской Федерации как государства-оккупанта, продолжают приводить к систематическим имущественных притеснений на оккупированной территории полуострова. Указ Президента РФ от 20.03.2020 №201 служит ярким примером и как следствие, приводит к произвольному лишению права собственности граждан Украины на земельные участки в Крыму», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому землей почти на всей территории оккупированного Крыма не могут владеть лица без российского гражданства. Согласно документу, в список вошли земельные участки Бахчисарайского, Джанкойского, Кировского, Красноперекопского, Ленинского, Нижнегорского, Раздольненского, Сакского, Симферопольского, Советского, Черноморского районов. Кроме того, документ касается приграничных земельных участков городских округов Алушты, Армянска, Евпатории, Керчи, Саки, Судака, Феодосии и Ялты.

Представительство президента в АР Крым осудило данный указ Путина. У Зеленского призвали украинцев в Крыму сообщать украинским правоохранителям в случае экспроприации (лишения собственности) их имущества оккупантами.

Военное вторжение России в Крым началось в феврале 2014 года. Вооруженными людьми в камуфляжной форме были захвачены парламент и правительство Крыма, госучреждения, военные базы и аэропорт. 16 марта в Крыму прошел «референдум о присоединении Крыма к России». Его Москва использовала для оправдания аннексии полуострова, принадлежащего Украине. Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года. Ежегодно 26 февраля в Украине отмечается День крымского сопротивления российской оккупации. Отметим, что страны Запада не признают аннексию Крыма и ввели санкции против России в 2014 году.