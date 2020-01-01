В Азовському морі відбулись триденні тактичні навчання підрозділів операції Об’єднаних сил з відбиття ворожої атаки.

Про це повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ, передає УНІАН.

«На Азовському морі відбулися навчання підрозділів ООС з відбиття ворожої атаки - упродовж трьох діб представники різних відомств під керівництвом командира оперативно-тактичного угруповання «Схід» проводили тактичні навчання», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тренувальний похід в акваторію Азовського моря здійснили представники ООС на пошуково-рятувальному судні «Донбас».

До навчань були залучені підрозділи Військово-морських сил, морської авіації, Державної прикордонної служби, Національної гвардії, морської піхоти та Сил спеціальних операцій.

«Основна мета виходу - відпрацювання спільних дій підрозділів, що входять до складу операції Об’єднаних сил, щодо захисту узбережжя від потенційної атаки ворога та проходу кораблів порушників. А також демонстрація присутності українського прапора в акваторії Азовського моря», - зазначив капітан «Донбасу» Олександр Григоревський.

За даними Генштабу, навчання пройшли в кілька етапів: відпрацювання управління військами різних відомств, злагодженість дій екіпажу та сумісності з іншими підрозділами під час відбиття збройної агресії з морського напрямку. Зокрема в морі відпрацьовували тактичне маневрування, корабельні бойові навчання з оборони та захисту кораблів на переході морем і стоянки на незахищеному рейді з виконанням бойових вправ.

Спільно з кораблями Державної прикордонної служби військовослужбовці ВМС відпрацьовували сумісне маневрування, зупинку та догляд судна противника.

Під час навчань також тренувалися у боротьбі за живучість корабля, надавали першу допомогу пораненим і відпрацювали евакуацію постраждалого матроса вертольотом морської авіації.

«За результатами навчань особовий склад пошуково-рятувального судна продемонстрував високий рівень професійної підготовки», - підсумував Григоревський.



