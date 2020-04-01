52% українців підтримують економічну інтеграцію України з ЄС, свідчать дані опитування "Міжнародного республіканського інституту" щодо настроїв жителів міст-обласних центрів за низкою показників.

Про це повідомив заступник директора соціологічної групи "Рейтинг" Любомир Мисів, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми бачимо, що відбулося невелике зниження підтримки вступу до ЄС (у 2019 році 55% українців висловилися за економічну інтеграцію України з ЄС - ІФ), незважаючи на те, що все-таки відбулося зростання підтримки вступу до НАТО", - сказав Мисів під час онлайн-презентації "Шосте всеукраїнське муніципальне опитування Міжнародного республіканського інституту (МРІ)" в середу.

Водночас 49% українців висловилися на підтримку вступу України до НАТО, у 2019 році вступ України до альянсу підтримали 47% опитаних.

Крім того, 38% респондентів зазначили, що міркували над ідеєю трудової еміграції за кордон (у 2019 році так відповіли 35%), зокрема, найбільший запит на еміграцію спостерігається серед людей віком 18-29 років.

Опитування проводилося в період з 25 січня по 17 лютого й досліджувало настрої жителів обласних центрів щодо: оцінки якості обслуговування та послуг, оцінки рівня можливостей у місті, взаємодії з установами місцевого самоврядування, оцінки діяльності державних і недержавних інституцій, сфери муніципального розвитку, електоральних симпатій і мотивів електорального вибору, міграційних настроїв жителів міст, ідентичності міст.

Всеукраїнське муніципальне опитування Міжнародного республіканського інституту проводиться шостий рік поспіль у 24 обласних центрах України, які не перебувають під контролем російських або проросійських сил, зокрема в Маріуполі та Сєверодонецьку на Донбасі. Опитування проведено на основі вибірки, що включала 19,2 тис. респондентів.

Опитування профінансувало Агентство США з міжнародного розвитку (USAID). Попередні дослідження було проведено за підтримки уряду Канади та Національного фонду на підтримку демократії (NED).