США починають ротацію есмінців в Європі

16:41 15.04.2020   Украина

До зони відповідальності 6 флоту США в Європі прибув есмінець USS Roosevelt (DDG 80). На сьогодні даний есмінець проводить патрулювання в зоні відповідальності цього флоту.

Про це пише офіційний сайт ВМФ США, повідомляє Український мілітарний портал.

Після завершення патрулювання есмінець USS Roosevelt (DDG 80) прибуде до порту Рота (Іспанія). Там він має замінити однотипний корабель USS Carney (DDG 64).

Тим самим США починають ротацію всіх 4 есмінців, які приписані до порту Рота. Цей процес має завершитися в 2022 році. Окремо США розглядають можливість збільшення присутності в водах Європи із 4 до 6 есмінців на постійній основі.

USS Roosevelt (DDG 80) належить до серії Flight IIA есмінців класу Арлі Берк. Особливістю цієї серії порівняно із попередньою є спроможність мати на борту гелікоптери Lamps MK III MH-60.

Окрім того USS Roosevelt (DDG 80) несе найновішу версію БІУС Aegis – Baseline 9.

Під час навчань Formidable Shield 2019 біля берегів Шотландії це дозволило цьому есмінцеві одночасно працювати перехоплювачами SM-3 та SM-2 по різним типам цілей.



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