Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що переговори з Іраном щодо отримання «чорних скриньок» і притягнення до відповідальності винних у збитті літака «Міжнародних авіаліній України» тривають.

Про це глава МЗС повідомив у мікроблозі Twitter, передає УНІАН.

«Повідомлення ЗМІ про меморандум Ірану варто сприймати як... повідомлення ЗМІ. Переговори тривають. Працюємо для отримання «чорних скриньок». Ключове для нас: встановлення справедливості, виплата компенсацій родинам, притягнення до відповідальності згідно норм міжнародного права», - зазначив міністр.

Як повідомлялося раніше, за інформацією іранської служби Радіо Свобода (Радіо Фарда), Іран запропонував Україні підписати меморандум про взаєморозуміння у справі про збиття іранськими військовими літака МАУ, який зобов’язує Київ та родини загиблих відмовитися від права позиватися до судів. Тегеран наполягає на тому, щоб Україна і родини загиблих погодилися з «людською помилкою» як причиною катастрофи.

Довідка.

8 січня в Ірані розбився літак «Міжнародних авіаліній України», який виконував рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ. Загинули 176 осіб. На борту Boeing 737 перебували 11 громадян України, зокрема 9 членів екіпажу, а також громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини і Великої Британії.

Через три дні президент Ірану офіційно визнав, що український лайнер був збитий «в результаті ненавмисної людської помилки» і пообіцяв притягнути винних до відповідальності.

14 лютого міністр закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран не має наміру віддавати «чорні скриньки» зі збитого літака МАУ, але й не розшифровуватимуть їх даних без участі зацікавлених сторін.

Країни-учасниці Міжнародної групи з координації допомоги жертвам катастрофи літака МАУ неодноразово вимагали від Ірану передати групі «чорні скриньки» зі збитого лайнера.



