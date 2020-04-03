Прокуратура Криму розпочала кримінальне провадження через переслідування окупантами Джемілєва

16:01 15.04.2020   Крым

Прокуратура автономії розпочала кримінальне провадження через незаконне переслідування окупантами лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва.

Про це пише Резонанс 15 квітня із посиланням на прокуратуру АРК, повідомляє Главком.

«Незаконне кримінальне переслідування лідера кримськотатарського народу, чергова політично вмотивована та юридично нікчемна «кримінальна справа». Вона свідчить про намагання держави-окупанта підтримувати на півострові атмосферу страху та залякування незгодних з окупацією кримчан, шляхом чергового порушення норм міжнародного гуманітарного права» - зазначив прокурор АР Крим Ігор Поночовний.

Окупаційні «правоохоронні органи» 13 квітня 2020 року незаконно висунули обвинувачення Мустафі Джемілєву за трьома епізодами які пов’язані з подіями, що відбувались до окупації півострова: «незаконное пересечение государственной границы России (ч.3 ст.322 УК РФ); небрежное хранение огнестрельного оружия (ч. 1 ст.224 УК РФ); незаконном приобретении и хранении боеприпасов (ч.1 ст.222 УК РФ)».

За вказаним фактом прокуратура АР Крим розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв ведення війни).

Такі дії окупаційної влади порушують вимоги ст. ст. 70, 147 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, оскільки ретроспективне застосування кримінального законодавство на окупованій території, шляхом переслідування особи відповідно до законодавства РФ, за події, які відбувались до початку окупації півострова є серйозним порушенням норм даної Конвенції.

Як відомо, Слідком РФ підготував Джемілєву звинувачення. У документі окупантів зазначено, що лідер кримськотатарського народу звинувачується за частиною 3 статті 322 Кримінального кодексу Росії «Незаконне перетинання державного кордону Росії», частиною 1 статті 222 «Незаконне придбання, передача, збут, зберігання, перевезення або носіння зброї, його основних частин, боєприпасів» і частиною 1 статті 224 «Недбале зберігання вогнепальної зброї, яка створила умови для його використання іншою особою, якщо це спричинило смерть людини або інші тяжкі наслідки».

До слова, раніше Главком повідомив, що Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української православної церкви Климент звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням допомогти звільнити та повернути кримчан до України.

8 квітня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи сторони домовилися про взаємний обмін полонених до Великодня. 

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підтвердила, що до обмінних списків буде включено кримських татар.

Народний депутат Мустафа Джемілєв заявив, що ув'язнені владою РФ кримські татари можуть відмовитися від обміну, якщо дізнаються, що їх обмінюють на злочинців. 



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