У Миколаєві – перший випадок COVID-19, захворіла шестирічна дівчинка

15:45 15.04.2020   Украина

Першим хворим, у кого було підтверджено коронавірус у Миколаєві, стала шестирічна дівчинка.

Про це повідомив міський голова Олександр Сєнкевич у Facebook, передає Укрінформ.

"З 8 квітня всі лікарні Миколаєва перевіряють хворих з діагнозом "пневмонія" на коронавірус методом ПЛР. 14 квітня в дитячу лікарню поступила 6-річна дитина з діагнозом "пневмонія". Дівчинці було проведено тест на ПЛР і виявилося інфікування COVID-19. Стан - середньої тяжкості", - повідомив Сєнкевич.

За його словами, госпіталізація дитини проходила за алгоритмом, наданим МОЗ. Дівчинка міститься в окремому боксі. На даний момент організовується направлення пацієнта в інфекційну лікарню. Крім того, визначається коло контактних осіб та проводяться всі протиепідеміологічні заходи.

Станом на 09.00 15 квітня в Миколаївській області зареєстровано 22 підтверджених випадків COVID-19. Це на 8 більше, аніж минулої доби. Також виявлено 4 позитивних результати від хворих з діагнозами "пневмонія" (2 – у Вознесенську, по 1 випадку – в Южноукраїнську та Миколаєві).



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