Європейський департамент Міжнародного валютного фонду має підстави рекомендувати раді директорів МВФ продовжити співпрацю з Україною, що надасть їй додаткові можливості у боротьбі з кризою, спричиненою пандемією COVID-19.

Про це на брифінгу у Вашингтоні в середу заявив директор Європейського департаменту МВФ Пол Томсен, відповідаючи на запитання кореспондента Укрінформу щодо планів продовження співпраці з Україною.

«Ми можемо рекомендувати працювати за програмою нашій раді директорів, оскільки ми просунулися вперед, і це, звичайно, дасть Україні більше ресурсів для розширення свого політичного простору і в боротьбі з цією кризою», - сказав він.

За словами Томсена, українська економіка «серйозно постраждала від пандемії». «Уряд вживає заходів (у боротьбі з пандемією - ред.), які призведуть до дуже значного збільшення дефіциту бюджету, і ми повністю підтримуємо це», - наголосив він.

Водночас, наголосив директор Європейського департаменту МВФ, «на щастя, протягом останніх кількох років у рамках програми, яку підтримує МВФ, Україна досягла значних показників макроекономічної стабільності». «Стабільність банківської системи зросла, інфляція знизилася, зовнішні дефіцити зменшилися, дефіцит бюджету значно скоротився, державний борг знизився, а валютні резерви значно зросли й сягнули понад 20 мільярдів доларів», - наголосив він. Це, за його словами, «безумовно, дає Україні буфери».

«Зараз ми ведемо переговори з Україною щодо річної програми. Переговори значно просунулися, і я думаю, що йдуть добре», - наголосив він, додавши що «є низка невирішених питань, але я впевнений, що вони скоро будуть подолані».

Як повідомлялося раніше, за прогнозами МВФ, реальний ВВП України наприкінці нинішнього року прогнозується на рівні мінус 7,7%. Водночас очікується, що у 2021 році економіка України стабілізується й реальний ВВП досягне позначки 3,6%.

Також повідомлялося, що український уряд сподівається отримати від МВФ до кінця року додатково до 5 мільярдів доларів у рамках нової кредитної програми.

У МВФ до України було дві основні вимоги: ухвалення законів про ринок землі (закон прийнято) та про неповернення банків колишнім власникам (закон пройшов перше читання й готується до другого).