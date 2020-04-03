В оккупированном Крыму за прошедшие сутки в медучреждения с признаками ОРВИ обратились 298 человек, из них с признаками внебольничной пневмонии 28 человек.

Об этом 15 апреля на заседании оперативного штаба по вопросу распространения новой коронавирусной инфекции сообщила "заместитель председателя" оккупированного Крыма Елена Романовская, передает Крым.Реалии.

«Из 28 человек – 26 в среднетяжелом и тяжелом состоянии. 22 человека госпитализированы и сегодня этот учет ведется отдельно, потому что мы понимаем, что эти лица могут быть позитивны на COVID-19», – сказала Романовская.

К утру 15 апреля в оккупированном Крыму зарегистрированы еще два новых случая заболевания COVID-19. При этом Ялта – лидер по числу заболевших.

Под медицинским наблюдением из-за угрозы коронавируса к 15 апреля в Крыму находятся 2182 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1956 человек, в стационарах– 62 человека, изолировано в обсерваторы – 164 человека. По данным управления Роспотребнадзора, всего в Крыму выявлено 34 положительных на Covid-19. Выздоровело – 14.

В Севастополе по состоянию на утро 15 апреля, согласно данным российских властей города, в стационаре инфекционной больницы находятся четыре человека с подтвержденным диагнозом COVID-19, под медицинским наблюдением находится 1312 человек.

В Крыму продлен режим самоизоляции граждан до 30 апреля, в Севастополе – до 19 апреля.