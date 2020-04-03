ДБР направило в суд обвинувальний висновок стосовно колишнього прокурора Автономної Республіки Крим, який обвинувачується в державній зраді (ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України).

Про це повідомляє Цензор.Нет із посиланням на пресслужбу ДБР.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації півострова правоохоронець, нехтуючи присягою працівника прокуратури України, за власним бажанням вступив до незаконно створеної так званої "прокуратури Республіки Крим" Російської Федерації.

Діючи в інтересах країни агресора прокурор, перебуваючи на посаді старшого прокурора новоствореної прокуратури АР Крим, у якості сторони обвинувачення приймав участь у судових засіданнях відносно проукраїнсько налаштованих громадян. Такими діями він порушував права громадян на свободу і особисту недоторканість та справедливий суд. За його безпосереднього сприяння, заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, який активно виступав проти окупації півострова Крим, незаконно позбавили волі на строк понад 9 місяців.

Крім цього, працівниками "новостворених правоохоронних органів" порушено низку кримінальних проваджень, а судами Російської Федерації постановлені обвинувальні вироки.

У разі доведення вини, обвинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такої.