Міністри оборони НАТО вирішать, як протистояти дезінформації навколо COVID-19
|14:01 15.04.2020
|Украина
«Пандемія COVID-19 продовжує впливати на всіх нас. Попри те, що темпи поширення епідемії в деяких країнах сповільнюються, хвороба продовжує приймати жахливе значення», – зазначив Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на онлайн-пресконференції перед віртуальною зустріччю міністрів оборони Альянсу. Єнс Столтенберг наголосив, що міністри обговорять відповідь НАТО на кризу COVID-19.
Про це йдеться на офіційному сайті НАТО, повідомляє АрміяInform.
Генсек підкреслив, що поширення коронавірусу, як і раніше, не впливає на боєздатність сил НАТО, зокрема чотирьох багатонаціональних батальйонів на східному кордоні Альянсу.
«Ми продовжуємо патрулювання повітряного простору, діємо на морі», – зазначив Столтенберг, додавши, що те ж саме стосується і сил Альянсу в цілому.
За словами генсека, країни НАТО не обговорюють питання скорочення витрат на оборону у зв’язку з пандемією коронавірусу.
«Країни НАТО не інформували нас про скорочення своїх військових витрат, і я також не має наміру піднімати цю тему. Наразі пріоритет – порятунок життів. Хоча ми розуміємо, що у цієї кризи буде економічний вимір і спостерігатиметься падіння зростання», – сказав він.
Також Генсек наголосив, що завтра обговорюватиметься питання дезінформації. Дезінформація навколо COVID-19 є великою проблемою. Міністри обговорюватимуть, що ще Альянс може зробити, щоб протистояти неправдивим і шкідливим розповідям правдою.
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