Згідно з офіційними даними, найбільше хворих за минулу добу виявили в Москві (1174). У Московській області виявлено ще 272 заражених, в Мурманській області - 137, в Санкт-Петербурзі - 130, в Ленінградській області - 108, в Комі - 97.

За добу в РФ померли 28 пацієнтів з коронавірусом, всього в країні зафіксовано 198 летальних випадків, повідомляє НВ.

За добу з лікарень виписано 292 людини, всього одужали 1986 чоловік.

Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу президент РФ Володимир Путін оголосив про продовження неробочих днів в країні до 30 квітня.

Крім того, влада Москви ввели цифрові перепустки для використання транспорту.