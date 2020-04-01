У Росії за добу коронавірусом заразилися 3388 осіб, число інфікованих перевищило 24 тисячі
|13:45 15.04.2020
|Россия
Згідно з офіційними даними, найбільше хворих за минулу добу виявили в Москві (1174). У Московській області виявлено ще 272 заражених, в Мурманській області - 137, в Санкт-Петербурзі - 130, в Ленінградській області - 108, в Комі - 97.
За добу в РФ померли 28 пацієнтів з коронавірусом, всього в країні зафіксовано 198 летальних випадків, повідомляє НВ.
За добу з лікарень виписано 292 людини, всього одужали 1986 чоловік.
Нагадаємо, у зв'язку з пандемією коронавірусу президент РФ Володимир Путін оголосив про продовження неробочих днів в країні до 30 квітня.
Крім того, влада Москви ввели цифрові перепустки для використання транспорту.
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