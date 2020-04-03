Новое лабораторно подтвержденное инфицирование обнаружено в посёлке Кача, под оккупированным Севастополем.

Напоминаем, в посёлке Кача находится старейшая авиабаза оккупационного флота, передает Флот2017.

Инфицированная — пожилая женщина. Врачи предполагают, что ее заразил сын, который недавно вернулся из Москвы. Пациентка с высокой температурой и признаками ОРВИ уже находится в инфекционной больнице. Сына разыскала и задержала оккупационная полиция. Следователи предполагают, что мужчина мог иметь много контактов, также изучаются контакты его инфицированный матери.

Оккупанты утверждают, что 6 человек из контактной группы первой линии уже находятся в инфекционной больнице. 10 человек из второй линии — в режиме самоизоляции.

При этом оккупанты скрывают, есть ли среди контактных особ военные из Качи.

В соцсетях местные жители указывают на аномально большое количество «скорой помощи» в Каче.

Севастопольцы утверждают, что часть военнослужащих проживает за пределами гарнизона. Таким образом вирус может попасть в среду военнослужащих качинской авиабазы. А это значит подрыв боеготовности оккупантов.