Авиация оккупантов готовится к параду 9 мая
|13:15 15.04.2020
|Крым
Летные смены морской авиации ЧФ РФ готовятся к воздушной части парада к 75-летию Победы.
Об этом сообщает пресс-служба ЧФ РФ, передает Флот2017.
На первом этапе подготовки пилоты отработали элементы полёта в строю парами.
«Экипажи самолётов и вертолётов проводят тренировки по удержанию интервала между летательными аппаратами, а также соблюдению установленного курса, высоты и скорости», — говорится в сообщении.
Затем лётчики тренировались держать поминутный интервал взлёта для формирования единого воздушного строя в небе.
В тренировках задействованы многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М, самолёты Ан-26 и Бе-12. А также вертолёты Ка-27 и Ми-8.
Оккупанты планируют выпустить в небо во время парада 56 единиц авиатехники. Авиация пролетит над городами-героями – Севастополем, Керчью, Новороссийском.
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