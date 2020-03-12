Іран підштовхує Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння у справі про збиття українського літака над Тегераном, який зобов’язує Україну і сім’ї загиблих відмовитися від права позиватися до судів.

Про це повідомляє іранська служба Радіо Свобода, Радіо Фарда.

За повідомленням, Іран надіслав Міністерству закордонних справ України проєкт меморандуму про взаєморозуміння, згідно з яким Київ і родини загиблих мають погодитися з «людською помилкою» як причиною катастрофи.

Згаданий документ також передбачає, що Україна і сім’ї загиблих не повинні ініціювати кримінальних справ і судових розглядів проти Ірану у відповідь на виплату компенсації Тегераном й оприлюднення даних бортових самописців літака після їх аналізу.

У МЗС України на запит пропоментувати ці дані поки що не відповіли.

Експерт з авіаційного права Андрій Гук на прохання Радіо Свобода прокоментувати документ заявив, що, пропонуючи такі окремі домовленості Україні, Іран може намагатися створити роз’єднаність між країнами, громадяни яких загинули в катастрофі.

Крім того, за його словами, те, що Іран вказує на людську помилку як причину катастрофи, не означає, що Тегеран бере на себе відповідальність за те, що сталося.

За словами Гука, питання про те, чи готовий Іран виплачувати компенсації сім’ям загиблих та авіаційній компанії, яка володіла літаком, залишиться без відповіді, якщо Україна прийме позицію Ірану, викладену в проєкті документа.

Іншими словами, каже експерт, Іран вважає розслідування «людської помилки», яка, можливо, призвела до трагедії, і всі відповідні судові процедури – внутрішньою справою, яку слід розслідувати виключно в Ірані.

Крім того, проєкт меморандуму передбачає, що Іран може дозволити участь міжнародних експертів в аналізі даних «чорних скриньок», але тільки якщо він визнає, що не може сам цього зробити. Але досі, за словами Гука, було зрозуміло, що Іран не співпрацює в цьому плані і не здатний або не бажає розшифровувати дані з бортових самописців.

У підготовленому Іраном документі не зазначено, хто є відповідальною стороною за виплату компенсацій, і немає чітких положень щодо ідентифікації зобов'язань Ірану і строків їх реалізації, а також будь-якої арбітражної процедури, якщо держави не досягнуть розуміння, наголосив експерт.

Літак Boeing 737-800NG авіакомпанії «Міжнародні авіалінії України» рейсу PS752 з Тегерану до Києва був збитий невдовзі після вильоту з міжнародного аеропорту столиці Ірану вранці 8 січня. Загинули всі 176 людей, які були в літаку, – 167 пасажирів і 9 членів екіпажу. Серед загиблих – громадяни семи країн, у тому числі 11 українців (усі 9 членів екіпажу і 2 пасажирів). Лише вранці 11 січня в Ірані після кількох днів заперечень офіційно визнали свою вину за збиття українського літака силами своєї протиповітряної оборони, яке назвали помилковим, і взяли на себе відповідальність.​

11 березня посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив, що влада Ірану погодилася передати Україні бортові самописці. Проте після того інформації про передачу Україні «чорних скриньок» не було.