Президент Франції Еммануель Макрон розраховує, що президент Росії Володимир Путін найближчим часом підтримає його ініціативу щодо припинення вогню у всьому світі в умовах пандемії коронавірусу.

"Я говорив із ним на самому початку, коли виступив з ініціативою. Я не розмовляв із ним, доки не отримав твердого підтвердження від інших лідерів, але поговорю в найближчі кілька годин", - сказав Макрон в інтерв'ю радіо France Internationale, передає Інтерфакс-Україна.

Він додав: "Я думаю, що президент Путін обов'язково погодиться, і коли він дасть згоду, ми зможемо провести таку відеоконференцію і передати цей заклик урочисто, рішуче та ефективно".

Макрон повідомив, що вже отримав підтримку з боку всіх інших постійних членів Ради безпеки ООН: голови КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.

Першим із закликом до всіх країн світу про припинення вогню в усіх наявних конфліктах 23 березня виступив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.