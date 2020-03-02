Макрон сподівається отримати згоду Путіна на пропозицію про глобальне припинення вогню найближчим часом
|12:45 15.04.2020
|Россия
Президент Франції Еммануель Макрон розраховує, що президент Росії Володимир Путін найближчим часом підтримає його ініціативу щодо припинення вогню у всьому світі в умовах пандемії коронавірусу.
"Я говорив із ним на самому початку, коли виступив з ініціативою. Я не розмовляв із ним, доки не отримав твердого підтвердження від інших лідерів, але поговорю в найближчі кілька годин", - сказав Макрон в інтерв'ю радіо France Internationale, передає Інтерфакс-Україна.
Він додав: "Я думаю, що президент Путін обов'язково погодиться, і коли він дасть згоду, ми зможемо провести таку відеоконференцію і передати цей заклик урочисто, рішуче та ефективно".
Макрон повідомив, що вже отримав підтримку з боку всіх інших постійних членів Ради безпеки ООН: голови КНР Сі Цзіньпіна, президента США Дональда Трампа і прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона.
Першим із закликом до всіх країн світу про припинення вогню в усіх наявних конфліктах 23 березня виступив Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш.
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