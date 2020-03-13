Малий броньований артилерійський катер «Вишгород» завершив ремонт плановий доковий ремонт на ДП «Миколаївський суднобудівний завод».

Про це повідомляє Миколаїв-місто корабелів, передає Український мілітарний портал.

Малий броньований артилерійський катер «Вишгород» зайшов на ремонт 28 лютого, а спуск на воду після постановки на кільблоки відбувся 9 квітня.

Згідно ремонтної відомості виконано наступні роботи:

дефектацію, відновлення та фарбування зовнішньої обшивки

ремонт донно-забортної арматури

відновлення протекторів корпусу

ремонт гвинто-стернової системи тощо

Малий броньований артилерійський катер «Вишгород» було побудовано на суднобудівному заводі «Кузня на Рибальскому» (кол. назва «Ленінська кузня», Київ).

МБАК «Вишгород» увійшов до корабельного складу ВМС ЗС України 1 липня 2018 року, а його іменування за півроку до того – 5 грудня 2017 року.

Разом з ним до складу ВМС ЗС України було введено ще три однотипні одиниці – «Кременчук», «Лубни» та «Нікополь».

Короткі технічні характеристики МБАКів:

Довжина: 23.00 метри

Ширина: 4.80 метри

Осадка: 1.00 метр

Водотоннажність: 54 тонни

Швидкість: до 25 вузлів

Автономність: 5 діб

Екіпаж: 5 осіб

Озброєння: 2 х БМ КАУ-30М, ПЗРК

Навігаційне та радіолокаційне обладнання: РЛС FURUNO, ОЕлС “Смарт”, датчики виявлення лазерного випромінювання, інтегрований місток

Бронювання: ходова рубка, моторний відсік, відсіки зброї.