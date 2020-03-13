«Вишгород» завершив ремонт
|12:15 15.04.2020
|Украина
Малий броньований артилерійський катер «Вишгород» завершив ремонт плановий доковий ремонт на ДП «Миколаївський суднобудівний завод».
Про це повідомляє Миколаїв-місто корабелів, передає Український мілітарний портал.
Малий броньований артилерійський катер «Вишгород» зайшов на ремонт 28 лютого, а спуск на воду після постановки на кільблоки відбувся 9 квітня.
Згідно ремонтної відомості виконано наступні роботи:
дефектацію, відновлення та фарбування зовнішньої обшивки
ремонт донно-забортної арматури
відновлення протекторів корпусу
ремонт гвинто-стернової системи тощо
Малий броньований артилерійський катер «Вишгород» було побудовано на суднобудівному заводі «Кузня на Рибальскому» (кол. назва «Ленінська кузня», Київ).
МБАК «Вишгород» увійшов до корабельного складу ВМС ЗС України 1 липня 2018 року, а його іменування за півроку до того – 5 грудня 2017 року.
Разом з ним до складу ВМС ЗС України було введено ще три однотипні одиниці – «Кременчук», «Лубни» та «Нікополь».
Короткі технічні характеристики МБАКів:
Довжина: 23.00 метри
Ширина: 4.80 метри
Осадка: 1.00 метр
Водотоннажність: 54 тонни
Швидкість: до 25 вузлів
Автономність: 5 діб
Екіпаж: 5 осіб
Озброєння: 2 х БМ КАУ-30М, ПЗРК
Навігаційне та радіолокаційне обладнання: РЛС FURUNO, ОЕлС “Смарт”, датчики виявлення лазерного випромінювання, інтегрований місток
Бронювання: ходова рубка, моторний відсік, відсіки зброї.
Ще на цю тему:
«Сокаль» підготували для боротьби з коронавірусом
Франція задіє десантні кораблі для протидії Covid-19
«Кентаври» вперше відстрілялись некерованими ракетами
Курсанти-морпіхи ознайомились з морською десантною підготовкою
Українські катери класу "Айленд" успішно пройшли випробування в морі
Російські пірати Чорного моря. Нахабність кораблів ЧФ і ФСБ РФ не завадила «Прилукам» виконати навчально-бойові завдання
«Олександр Охрименко» вперше вийшов у море як військове судно / Фото
В Одесі відбулася зустріч Командування ВМС України з представниками іноземних військових відомств