Серед військовослужбовців ЗСУ за добу підтвердили 4 нові випадки COVID-19

12:01 15.04.2020   Украина

Станом на 7:00 15 квітня серед військовослужбовців Збройних сил України підтверджено 23 випадки COVID-19.

Про це повідомляє командування Медичних сил ЗСУ в соцмережі Facebook, передає Інтерфакс-Україна.

"На ізоляції (зокрема самоізоляції) - 307 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких завершується ізоляція в найближчі три доби, - 47 осіб", - йдеться в повідомленні.

За добу були підтверджено чотири нові випадки COVID-19: у військовослужбовця Житомирського гарнізону (з 8 квітня перебував на ізоляції у зв'язку з контактом із хворим, 14 квітня госпіталізований, стан здоров'я задовільний), в Одеському гарнізоні (госпіталізований 9 квітня із діагнозом "пневмонія", стан середнього ступеня тяжкості), у Вінницькому гарнізоні (з 11 квітня перебував на самоізоляції після контакту з інфікованою людиною, отримує лікування в домашніх умовах, стан здоров'я задовільний) і в Хмельницькому гарнізоні (госпіталізований 7 квітня з діагнозом "підозра на COVID-19", стан здоров'я задовільний).

Як повідомлялося, в Україні станом на ранок середи, 15 квітня, зафіксовано 3,764 тис. випадки коронавірусної інфекції, при цьому із раніше захворілих кількість одужалих сягнула 143, померлих - 108.



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