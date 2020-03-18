У Кишиневі (Молдова) через епідемію коронавірусу 9 травня не відбудеться Парад перемоги.

Як повідомляє молдовське видання NewsMaker, про це 14 квітня в ефірі телеканала N4 заявив президент Молдови Ігор Додон, передає Гордон.



За його словами, на початку травня ризик поширення коронавірусу буде доволі високим, тому параду, найімовірніше, не буде.



Президент Молдови має намір запропонувати перенести парад на 24 серпня. "Цього дня ми відзначаємо річницю Яссько-Кишинівської операції та звільнення Молдови від фашистських загарбників", – сказав він.



У Молдові із 17 березня діє режим надзвичайного стану. У країні скасовано масові заходи, заборонено гуляти в парках та лісах, закрито дитячі майданчики, кав'ярні, ресторани й бари, працюють тільки продуктові магазини та аптеки. Окрім того, громадянам від 63 років заборонено виходити з дому без крайньої необхідності.



Спалах коронавірусної інфекції COVID-19 виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією.



За даними американського Університету Джонса Гопкінса, загальна кількість інфікованих у світі перевищила 1,97 млн, із них понад 470 тис. вилікували, 125 тис. померли.



У Молдові підтверджено майже 2 тис. випадків інфікування, 38 осіб померли.

