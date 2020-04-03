Зробіть усе можливе, врятуйте цих двох громадян України! Архієпископ Кримський звернувся до Зеленського

11:30 15.04.2020   Крым

Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української Православної Церкви Климент звернувся до президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомляє «Главком».

«У ці дні, коли світ охоплений пандемією коронавірусу, усі віряни різних конфесій звертають як ніколи свої молитви та помисли до Бога. Тим більше, коли у світі відзначають Воскресіння Христове, але з вірою у Бога в серці. Пастирі мають бути зі своїми вірними. Проте, є ті, для кого і це не є можливим. Вони обійдені увагою держави. Це двоє громадян України, двоє севастопольців, що позбавлені свободи з 2016 року. Вони отримали по 14 років колонії суворого режиму за сфабрикованою справою так званих українських диверсантів. Мова йде про журналіста видання «Чорноморська безпека» Олексія Бессарабова та військового пенсіонера Володимира Дудку, які утримуються в колоніях на Ставропіллі з 2019 року», - написав він.

Климент зазначив, що вважає за потрібне нагадати про цих двох громадян України.

«Не тільки тому, що вони з Криму, не тому, що інші зі 115 політичних бранців Кремля потребують менше уваги. А тому, що стан їхнього здоров’я давно викликає тривогу у рідних та друзів. У той час, багатьох вже вашими зусиллями було звільнено, дехто потрапив під обмін у вересні 2019-го року, але ці двоє кримчан залишаються обійдені увагою, хоча їхні прізвища містяться і у списку Європаламенту, і міжнародних правозахисних організацій. У Володимира Дудки важка форма виразки дванадцятипалої кишки, аденома, артеріальна гіпертензія з брадикардією, які в його віці (55 років) можуть бути фатальними. В колонії розвинулось дерматологічне захворювання», - нагадав він.

За його словами у Олексія Бессарабова виразка шлунку, хвороба нирок, прогресуюче падіння зору. Саме за станом здоров’я він був звільнений зі служби в Військово-Морських Силах України ще у 2008 році.

«Ніхто не бере до уваги те, що в Олексія є малолітня дитина, 2009 р.н. з фізичними і психічними вадами, яка потребує постійного медичного догляду та психологічного супроводження. Син потребує батьківського піклування, якого він позбавлений вже четвертий рік, що позначилось на його стані. Коронавірус особливо небезпечний для тих, хто має хронічні захворювання. Олексій та Володимир перебувають у зоні високого ризику. Звертаюсь до Вас з проханням про сприяння звільненню та поверненню кримчан до України. Зробіть усе можливе для їхнього повернення в Україну вже найближчим часом», - резюмував голова Православної місії допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі, Архієпископ Сімферопольський і Кримський Української Православної Церкви (Православної Церкви України).

8 квітня під час відеоконференції Тристоронньої контактної групи сторони домовилися про взаємний обмін полонених до Великодня. 

Нагадаємо, 31 березня 2020 року голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що обміни утримуваними особами з підтримуваними Росією бойовиками можуть початися за два тижні.

Раніше у Путіна заявляли, що обмін утримуваними особами між Україною і РФ відбудеться до кінця березня.

Як повідомлялося, 5 березня президент Володимир Зеленський заявив, що українська сторона в ТКГ передала список із понад 200 прізвищ для майбутнього взаємного звільнення утримуваних осіб. Глава держави висловив сподівання на проведення такого обміну в березні.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова підтвердила, що до обмінних списків буде включено кримських татар. 



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