Морские тральщики ЧФ России начали тактические учения
|11:15 15.04.2020
|Крым
Экипажи морских тральщиков Черноморского флота РФ «Иван Голубец» и «Железняков» приступили к проведению планового тактического учения.
Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ России, передает Крым Информ.
Также в рамках учения моряки отработали алгоритм действий при борьбе за живучесть корабля в случае возникновения пожара в одном из отсеков или поступления забортной воды через пробоину в корпусе.
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