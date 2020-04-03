Экипажи морских тральщиков Черноморского флота РФ «Иван Голубец» и «Железняков» приступили к проведению планового тактического учения.

Об этом сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ России, передает Крым Информ.

Также в рамках учения моряки отработали алгоритм действий при борьбе за живучесть корабля в случае возникновения пожара в одном из отсеков или поступления забортной воды через пробоину в корпусе.