Симферопольская и Крымская епархия по требованию крымского «управления» Роспотребнадзора приняла решение временно приостановить посещение прихожанами храмов в пасхальные дни.

Об этом сообщила пресс-служба епархии, пишут крымские СМИ, передает ATR.

«С 15 апреля по 19 апреля 2020 года (включительно) будет осуществлено временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе, культовых зданий (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий)», — сказано в сообщении.

Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям будут использоваться онлайн-трансляции в интернете и на телевидении.

Освящение пасхальных куличей в Великую Субботу и в день Христова Воскресения будут проводиться исключительно на территории храма поэтапно группами прихожан не более 50 человек с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 1,5 м, а также нанесением соответствующей разметки на прихрамовой территории.

Ранее сообщалось, что оккупационное «Духовное управление мусульман» Крыма сообщило, что в связи с распространением СOVID-19 приостановка пятничных и коллективных молитв в мечетях Крыма, а также любых просветительских и образовательных мероприятий продлена до 30 апреля 2020 года.

Как известно, общее количество заболевших на оккупированном полуострове, по официальным данным, достигло 40 (32 — в Крыму, 8 — в Севастополе).

Напомним, что в Крыму режим самоизоляции продлен до 30 апреля. Так, крымчанам запрещается покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров. В оккупированном Севастополе режим полной самоизоляции продлили до 19 апреля.