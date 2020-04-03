Оккупанты в Крыму закрывают все православные храмы

10:01 15.04.2020   Крым

Симферопольская и Крымская епархия по требованию крымского «управления» Роспотребнадзора приняла решение временно приостановить посещение прихожанами храмов в пасхальные дни.

Об этом сообщила пресс-служба епархии, пишут крымские СМИ, передает ATR.

«С 15 апреля по 19 апреля 2020 года (включительно) будет осуществлено временное приостановление посещения гражданами территорий, зданий, строений, сооружений, в том числе, культовых зданий (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий)», — сказано в сообщении.

Для доступа граждан к религиозным обрядам и церемониям будут использоваться онлайн-трансляции в интернете и на телевидении.

Освящение пасхальных куличей в Великую Субботу и в день Христова Воскресения будут проводиться исключительно на территории храма поэтапно группами прихожан не более 50 человек с соблюдением масочного режима и дистанции не менее 1,5 м, а также нанесением соответствующей разметки на прихрамовой территории.

Ранее сообщалось, что оккупационное «Духовное управление мусульман» Крыма сообщило, что в связи с распространением СOVID-19 приостановка пятничных и коллективных молитв в мечетях Крыма, а также любых просветительских и образовательных мероприятий продлена до 30 апреля 2020 года.

Как известно, общее количество заболевших на оккупированном полуострове, по официальным данным, достигло 40 (32 — в Крыму, 8 — в Севастополе).

Напомним, что в Крыму режим самоизоляции продлен до 30 апреля. Так, крымчанам запрещается покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров. В оккупированном Севастополе режим полной самоизоляции продлили до 19 апреля.



Ще на цю тему:

11:01 15.04.2020
Восьмой случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе
20:30 14.04.2020
Жители Северного Крыма дышат «химией» — мониторинг гидрометцентра за март
20:21 13.04.2020
Больницы оккупированного Севастополя переходят на работу с больными коронавирусом
19:21 13.04.2020
В оккупированном Крыму из-за коронавируса перестали регистрировать браки и разводы
18:21 13.04.2020
Богослужения в церквях Крыма проведут с ограничениями, но для всех
13:21 13.04.2020
Вместо туристов: В оккупированном Крыму ждут наплыв военных РФ с коронавирусом
12:45 13.04.2020
В оккупированном Крыму на 70% выросло количество пневмоний
12:30 13.04.2020
В оккупированном Крыму вводят "пропуска на улицу" для пенсионеров
11:30 13.04.2020
В окупованому Криму заявили про 32 випадки коронавірусу
10:50 13.04.2020
Медицина Крыма не справится с нашествием коронавируса - оккупанты
10:01 13.04.2020
Старпома развернули домой перед самым рейсом — нарушил самоизоляцию
09:30 13.04.2020
В районе Керченского моста планируется установить ограничения на судоходство
Новини
Азербайджан Азербайджан
14:00 14.04.2020
В Азербайджані правозахисники повідомили про арешт 16 опозиціонерів під приводом порушення карантину
20:00 10.04.2020
Азербайджан присоединился к межправительственному соглашению о сухих портах
09:40 08.04.2020
Представители ВВС Азербайджана посетили российские предприятия по производству боевых самолетов
10:30 03.04.2020
Громадяни Азербайджану з 5 квітня для виходу з дому повинні будуть посилати смс-повідомлення
Всі новини країни
Армения Армения
17:45 14.04.2020
У Вірменії надзвичайний стан через пандемію коронавірусу продовжили до 14 травня
14:01 13.04.2020
Уже 1039: 26 новых случаев инфицирования коронавирусом в Армении
18:00 10.04.2020
ЮВО: Летчики российской авиационной военной базы Эребуни выполнили ночные полеты в горах Армении
20:00 08.04.2020
ЮВО: Танкисты и мотострелки российской военной базы в Армении отработали тактику встречного боя
Всі новини країни
Болгария Болгария
16:00 10.04.2020
Болгарія не закриватиме церкви на Великдень, але радять сидіти вдома
11:30 09.04.2020
Турция, Болгария и Греция надеются открыть туристический сезон к лету
13:40 08.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
20:30 07.04.2020
Депутати і міністри у Болгарії відмовились від зарплати на час надзвичайної ситуації через COVID-19
Всі новини країни
Греция Греция
09:41 15.04.2020
У Греції 1000 мігрантів переселять із таборів у готелі через пандемію
17:00 14.04.2020
СМИ: Греческий Кипр отложил буровые работы в морской зоне из-за Covid-19
10:20 14.04.2020
Греція стурбована мігрантами, які збираються на турецькому березі
18:41 13.04.2020
Греція планує виходити з карантину з середини травня до липня
Всі новини країни
Грузия Грузия
13:45 14.04.2020
Ексміністра оборони Грузії посадили на п'ять років за штурм парламенту - ЗМІ
12:20 14.04.2020
МВФ: Правительство Грузии будет выплачивать компенсацию потерявшим работу из-за коронавируса
14:21 13.04.2020
В Грузии число подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом увеличилось до 266
09:50 13.04.2020
Кораблі НАТО відвідали порт Грузії
Всі новини країни
Молдова Молдова
17:45 13.04.2020
Молдова ввела нові правила для громадян, що повертаються на Великдень з-за кордону
10:20 10.04.2020
У Молдові Конституційний суд призупинив дію "коронавірусного" пакету допомоги уряду
16:40 08.04.2020
Лидер непризнанного Приднестровья взял на себя управление системой здравоохранения
20:40 07.04.2020
У Молдові медики складають чверть усіх заражених коронавірусом
Всі новини країни
Россия Россия
21:00 14.04.2020
Учения ЮВО за пределами Азово-Черноморского региона. 13, 14 апреля
19:30 14.04.2020
Корабли Каспийской флотилии РФ вышла из пункта постоянного базирования для выполнения учебно-боевых задач
18:00 14.04.2020
На разработку новых боевых роботов "Соратник" Россия віделит более 130 млрд рублей / Фото
17:15 14.04.2020
Россия будет платить сирийским наемникам за войну в Ливии
Всі новини країни
Румыния Румыния
16:40 10.04.2020
Румунія заборонила експорт пшениці, кукурудзи і цукру на час епідемії
19:45 09.04.2020
Київ відправить в Румунію на переробку 70 тонн батарейок
18:41 07.04.2020
У Румунії COVID-19 виявили у 10 новонароджених: Матері дітей здорові
20:15 06.04.2020
Румунія продовжує надзвичайний стан іще на місяць
Всі новини країни
Турция Турция
10:45 15.04.2020
Турецькі науковці завершили перший етап розробки вакцини проти Covid-19
12:40 14.04.2020
Суда в порты Турции будут заходить после санитарного контроля
17:30 13.04.2020
Турецький університет надав допомогу Україні у боротьбі з COVID-19
10:30 13.04.2020
Ердоган не прийняв відставку глави МВС Туреччини після невдачі з введенням 48-годинного комендантської години в країні
Всі новини країни
Украина Украина
11:01 15.04.2020
Восьмой случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе
10:30 15.04.2020
Україна забезпечує стратегічне авівперевезення для країн НАТО в час пандемії, - Столтенберг
10:15 15.04.2020
Депутат Одеської міськради закликала прийти до церкви на Великдень і потрапила в базу "Миротворця"
10:01 15.04.2020
Оккупанты в Крыму закрывают все православные храмы
Всі новини країни
Ми в соцмережах
Новости от KINOafisha и TVgid
Загрузка...
Загрузка...
Новинки кино - http://kinoafisha.ua/skoro/
Архів новин
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд