Восьмой случай заражения коронавирусом подтвержден в оккупированном Севастополе. Общее количество заболевших на полуострове достигло 40 (32 — в Крыму, 8 — в Севастополе).

Об этом накануне вечером сообщил «и.о. губернатора» Севастополя Михаил Развожаев, передают местные СМИ, информирует ATR.

«У нас сегодня еще один подтвердившийся случай коронавируса. Ситуация типичная: мужчина вернулся из Москвы, никого не предупредил, в итоге заразил пожилую маму, которая сейчас находится в инфекционной больнице. Получается, что в Севастополе восемь подтвержденных диагнозов: четверо выписаны, четверо находятся в инфекционной больнице. С учетом последнего случая, скорее всего, их будет больше», — сообщил он.

С учетом нового инфицированного в Севастополе, общее количество заболевших на оккупированном полуострове, по официальным данным, достигло 40 (32 — в Крыму, 8 — в Севастополе).

Отметим, что по состоянию на 14 апреля на официальном ресурсе российского штаба по распространению COVID-19 «Стопкоронавирус.рф» сообщается о 32 инфицированных в оккупированном Крыму, и о 7 — в Севастополе.

Напомним, что в Крыму режим самоизоляции продлен до 30 апреля. Так, крымчанам запрещается покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров. В оккупированном Севастополе режим полной самоизоляции продлили до 19 апреля.