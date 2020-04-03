Восьмой случай заражения COVID-19 зарегистрирован в Севастополе
|11:01 15.04.2020
|Крым
Восьмой случай заражения коронавирусом подтвержден в оккупированном Севастополе. Общее количество заболевших на полуострове достигло 40 (32 — в Крыму, 8 — в Севастополе).
Об этом накануне вечером сообщил «и.о. губернатора» Севастополя Михаил Развожаев, передают местные СМИ, информирует ATR.
«У нас сегодня еще один подтвердившийся случай коронавируса. Ситуация типичная: мужчина вернулся из Москвы, никого не предупредил, в итоге заразил пожилую маму, которая сейчас находится в инфекционной больнице. Получается, что в Севастополе восемь подтвержденных диагнозов: четверо выписаны, четверо находятся в инфекционной больнице. С учетом последнего случая, скорее всего, их будет больше», — сообщил он.
С учетом нового инфицированного в Севастополе, общее количество заболевших на оккупированном полуострове, по официальным данным, достигло 40 (32 — в Крыму, 8 — в Севастополе).
Отметим, что по состоянию на 14 апреля на официальном ресурсе российского штаба по распространению COVID-19 «Стопкоронавирус.рф» сообщается о 32 инфицированных в оккупированном Крыму, и о 7 — в Севастополе.
Напомним, что в Крыму режим самоизоляции продлен до 30 апреля. Так, крымчанам запрещается покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров. В оккупированном Севастополе режим полной самоизоляции продлили до 19 апреля.
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