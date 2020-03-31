Україна забезпечує стратегічне авівперевезення для країн НАТО в час пандемії, - Столтенберг

10:30 15.04.2020   Украина

Генеральний секретар Північноатлантичного Альянсу Єнс Столтенберг повідомив, що Україна забезпечує стратегічне повітряне перевезення для країн НАТО в час пандемії коронавірусу. 

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Генштабу ЗСУ.

Відповідаючи на запитання про залучення країн-партнерів до операції НАТО з протидії COVID-19 з огляду на використання НАТО найбільших у світі українських літаків Ан-124 "Руслан" та Ан-225 "Мрія", Столтенберг наголосив, що Україна допомагає союзникам НАТО завдяки своїм літакам.

"Є українські літаки, які НАТО використовує для того, щоб забезпечити стратегічні перевезення. Я бачив ці літаки, вони величезні. Вони мають надзвичайні потужності. Українські літаки демонструють, як НАТО співпрацює з країною-партнером Україною, щоб здійснити повітряні перевезення до союзників НАТО. Ці літаки вже довгий період часу є дуже важливими, щоб перевозити медичне обладнання з Китаю навколо світу до країн-членів НАТО у Європі. То ж так, ми працюємо з Україною і вітаємо тісну співпрацю з Україною", - сказав Столтенберг.

Також він наголосив, що зараз НАТО розглядає, як можна посилити партнерство з Україною.



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