Турецькі науковці завершили перший етап розробки вакцини проти Covid-19
|10:45 15.04.2020
|Турция
Учені Туреччини розпочали лабораторні тести антигена, створеного ними для вакцини проти нового коронавірусу.
Про це повідомляє Milliyet, передає Укрінформ.
«Науковці розпочали випробування антигена, який вони створили для розробки ДНК-вакцини проти Covid-19, та перейшли до другого етапу», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що дослідники з Егейського університету, які почали тестування антигена, працюють над вакциною проти коронавірусу на базі створеної в країні наукової платформи. Робота ведеться цілодобово.
«Ми завершили перший етап наших досліджень зі створення вакцинного антигена. Тепер ми плануємо визначити ефективність ДНК-вакцини на тваринах протягом 4 місяців», - повідомив доктор наук медичного факультету Егейського університету Мерт Дошкая.
Загалом у світі над створенням вакцини проти Covid-19 працює понад 50 дослідницьких центрів.
За минулу добу в Туреччині було зроблено 33 070 тестів, 4062 дали позитивний результат. Від коронавірусної хвороби у країні померли 1403 особи (107 за минулу добу). Водночас одужали 4799 пацієнтів (за добу - 842).
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