Турецькі науковці завершили перший етап розробки вакцини проти Covid-19

10:45 15.04.2020   Турция

Учені Туреччини розпочали лабораторні тести антигена, створеного ними для вакцини проти нового коронавірусу.

Про це повідомляє Milliyet, передає  Укрінформ.

«Науковці розпочали випробування антигена, який вони створили для розробки ДНК-вакцини проти Covid-19, та перейшли до другого етапу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дослідники з Егейського університету, які почали тестування антигена, працюють над вакциною проти коронавірусу на базі створеної в країні наукової платформи. Робота ведеться цілодобово.

«Ми завершили перший етап наших досліджень зі створення вакцинного антигена. Тепер ми плануємо визначити ефективність ДНК-вакцини на тваринах протягом 4 місяців», - повідомив доктор наук медичного факультету Егейського університету Мерт Дошкая.

Загалом у світі над створенням вакцини проти Covid-19 працює понад 50 дослідницьких центрів.

За минулу добу в Туреччині було зроблено 33 070 тестів, 4062 дали позитивний результат. Від коронавірусної хвороби у країні померли 1403 особи (107 за минулу добу). Водночас одужали 4799 пацієнтів (за добу - 842).



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