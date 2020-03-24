Учені Туреччини розпочали лабораторні тести антигена, створеного ними для вакцини проти нового коронавірусу.

Про це повідомляє Milliyet, передає Укрінформ.

«Науковці розпочали випробування антигена, який вони створили для розробки ДНК-вакцини проти Covid-19, та перейшли до другого етапу», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дослідники з Егейського університету, які почали тестування антигена, працюють над вакциною проти коронавірусу на базі створеної в країні наукової платформи. Робота ведеться цілодобово.

«Ми завершили перший етап наших досліджень зі створення вакцинного антигена. Тепер ми плануємо визначити ефективність ДНК-вакцини на тваринах протягом 4 місяців», - повідомив доктор наук медичного факультету Егейського університету Мерт Дошкая.

Загалом у світі над створенням вакцини проти Covid-19 працює понад 50 дослідницьких центрів.

За минулу добу в Туреччині було зроблено 33 070 тестів, 4062 дали позитивний результат. Від коронавірусної хвороби у країні померли 1403 особи (107 за минулу добу). Водночас одужали 4799 пацієнтів (за добу - 842).