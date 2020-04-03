Депутата Одеської міської ради Ірину Есенович (Куценко) внесли в базу «Миротворця» за заклики під час карантину відвідувати храми.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний запис зроблено в базі «Миротворця» сьогодні.

У базі зазначається, що депутат міськради від партії «Довіряй справам» (раніше - від Партії регіонів, партії «Родина»), 1985 р.н.., є «провокатором». «Усвідомлені дії, спрямовані на поширення смертельно небезпечного захворювання (коронавірусної хвороби) і масового зараження громадян України», - наголошується в базі.

Раніше сьогодні Есенович зробила відповідний запис на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на Біблію. «Упевнена, що всі, хто підуть до Церкви у неділю, але тільки з щирим бажанням вшанувати Бога, не захворіють, Господь збереже! В тому і є віра - це не сумніватися в Богові ніколи! А в Біблії написано «Не полишати зборів», «Віра без справ мертва»! Що ж ти за християнин - якщо сумніваєшся в Богові!» - написала вона. Пропустить через 15 Вона також заявила, що її родина обов'язково відвідає храм, навіть якщо служба не відбудеться. Якщо всередину не можна буде пройти, її родина буде молитися поруч з культовою спорудою. «Христос на те й помер, щоб дати нам здоров'я й порятунок! І для мене - це перевірка віри!» - написала Есенович.

За кілька годин вона внесла правку в своє повідомлення у Facebook, заявивши, що її заклик багато хто не зрозумів. Вона заявила, що її обурили заклики в соціальних мережах про те, що під час карантину не слід відвідувати церкву. «Мій пост - Великдень ніхто не зможе скасувати! Сподіваюся, так буде зрозуміло! І так, ми підемо в масках, окулярах і рукавичках! Мама, донька, батько - син - все в рамках закону!» - йдеться в її дописі.

Як повідомлялося раніше, сьогодні, 14 квітня, президент України Володимир Зеленський заявив, що від того, наскільки українці будуть дотримуватися карантинних обмежень у Великодні свята, будуть залежати терміни продовження карантину. Він нагадав, що трансляції богослужінь з усіх церков можна буде побачити на телевізійних каналах України і вкотре закликав українців залишатися вдома на Великдень заради безпеки своєї і близьких.

В Україні станом на ранок 14 квітня зафіксовано 3 тисячі 372 випадки коронавірусної хвороби. В результаті ускладнень, викликаних хворобою, померли 98 осіб, з них 51 чоловіків і 47 жінок. Загалом 119 осіб вже одужали - повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.



