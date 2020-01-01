Ракетний есмінець ВМС США увійшов у Чорне море: Росія в паніці оголосила стеження

09:01 15.04.2020  

Ракетний есмінець ВМС США USS Porter 13 квітня висунувся з акваторії Середземного моря і увійшов у Чорне море.

Повідомлення про це з'явилося на офіційній сторінці 6-го флоту ВМС США у Twitter й одразу ж викликало паніку в Російській Федерації, повідомляє OBOZREVATEL.

"USS Porter (DDG 78) почав свій північний транзит у Чорне море з Середземного моря. Він буде працювати з країнами-партнерами по Чорному морю для забезпечення безпеки в морі", – відзначається в дописі 6-го флоту ВМС США.

Одразу ж після цього, передає ТАСС, у Національному центрі управління обороною Росії заявили, що Чорноморський флот країни-агресорки взяв на супровід американський корабель.

"Чорноморський флот узяв на супровід есмінець УРО "Портер" ВМС США, який увійшов о 18:30 13 квітня 2020 року в акваторію Чорного моря", – заявили в російському відомстві, зазначивши, що сили і засоби Чорноморського флоту будуть стежити за діями американського військового судна.

Як повідомлялося раніше:

23 лютого в Чорне море увійшов американський військовий корабель УРО "Росс". Тоді сили і засоби Чорноморського флоту РФ також взялися за стеження за діями ескадреного міноносця з керованою ракетною зброєю.

У нелегітимній Держдумі Росії різко відреагували на візит американського судна в Чорне море і заявили про нібито "прояв нездорового інтересу Сполучених Штатів до кордонів Росії".



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