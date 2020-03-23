З огляду на небезпеку поширення коронавірусу близько 1000 особливо вразливих мігрантів перемістяться з таборів на Лесбосі і інших островах Греції в порожні готелі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це у вівторок заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Йлва Йоганссон.

"Завдяки об'єднаним зусиллям Єврокомісії, агентства ООН з питань міграції та біженців, уряду Греції та щедрості грецьких місцевих жителів, близько 1000 мігрантів з Лесбоса та інших грецьких островів, які вразливі щодо COVID-19, переїдуть до вільних готелів. Цінності ЄС в дії навіть у такі важкі часи", - написала Йоганссон у Twitter.

Нагадаємо, через епідемію Греція закрила на карантин вже два табори для біженців.

Греція стала головними воротами до Європейського Союзу для більш ніж мільйона людей, які рятувалися від конфлікту в 2015-16 роках.

В даний час понад 110 000 людей живуть в центрах для мігрантів по всій країні, причому 40 000 з них - в переповнених таборах на п'яти островах.