У Греції 1000 мігрантів переселять із таборів у готелі через пандемію
|09:41 15.04.2020
|Греция
З огляду на небезпеку поширення коронавірусу близько 1000 особливо вразливих мігрантів перемістяться з таборів на Лесбосі і інших островах Греції в порожні готелі.
Як повідомляє "Європейська правда", про це у вівторок заявила єврокомісар з питань внутрішніх справ Йлва Йоганссон.
"Завдяки об'єднаним зусиллям Єврокомісії, агентства ООН з питань міграції та біженців, уряду Греції та щедрості грецьких місцевих жителів, близько 1000 мігрантів з Лесбоса та інших грецьких островів, які вразливі щодо COVID-19, переїдуть до вільних готелів. Цінності ЄС в дії навіть у такі важкі часи", - написала Йоганссон у Twitter.
Нагадаємо, через епідемію Греція закрила на карантин вже два табори для біженців.
Греція стала головними воротами до Європейського Союзу для більш ніж мільйона людей, які рятувалися від конфлікту в 2015-16 роках.
В даний час понад 110 000 людей живуть в центрах для мігрантів по всій країні, причому 40 000 з них - в переповнених таборах на п'яти островах.
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