Україна відправила до Гааги відомості про військові злочини РФ у Криму

08:41 15.04.2020   Крым

Росія продовжує безпідставне та масове позбавлення права власності громадян України в Криму, порушуючи норми міжнародного права.

Черговим кроком окупантів є незаконне включення понад 11,5 тис. земельних ділянок на тимчасово окупованій території АР Крим та м.Севастополь до переліку територій, де земельні ділянки не можуть належати іноземцям та іноземним юрособам на праві приватної власності, повідомляє Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим.

При цьому окупаційна влада РФ неправомірно визначає як іноземців й громадян України, які проживають або володіють майном в Криму, але не отримали незаконний паспорт РФ.

Такі дії держави-окупанта призводять до серйозних порушень норм міжнародного гуманітарного права та прав людини, зокрема й положень статті 1 Протоколу 1 ЄКПЛ щодо права мирно володіти своїм майном.

Наразі, прокуратурою АР Крим здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом широкомасштабного привласнення державної та приватної власності державою-окупантом на території півострову Крим.

Відомості про системне вчинення такого воєнного злочину посадовими особами окупаційної влади та влади РФ направлені прокуратурою АР Крим спільно з Регіональним центром прав людини до Офісу Прокурора Міжнародного кримінального суду, та відображені у звітах Офісу Прокурора МКС за 2017-2019 роки стосовно проведення переднього вивчення ситуації в Криму. Також про порушення прав власності йдеться в міждержавній заяві України проти РФ в ЄСПЛ.

Водночас, США та країни ЄС вчергове засудили порушення Росією норм міжнародного права, зазначивши, що це є основою для посилення міжнародних санкцій.

Нагадаємо, 20 березня президент Росії підписав Указ №201, яким заборонив іноземним громадянам, особам без громадянства та іноземним юридичним особам мати у власності земельні ділянки в прибережних районах тимчасово окупованої території АР Крим та м. Севастополь.



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