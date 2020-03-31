У НАТО вважають, що про Програму розширених можливостей для України говорити рано
|08:01 15.04.2020
|Украина
У НАТО поки не готові прийняти рішення щодо приєднання України до Програми партнерства розширених можливостей НАТО (Enhanced Opportunity Partnership).
Про це під час сьогоднішнього брифінгу заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг, передає кореспондент УНН.
"Звичайно, ми зараз дивимося, як ми можемо ще більше зміцнити партнерські відносини з Україною. Питання про розширення можливостей партнерства є одним з елементів в цій дискусії. Мені ще рано робити висновки, але все, що ми робимо разом, зміцнює партнерство між НАТО та Україною", - заявив Генсекретар.
Як повідомлялося раніше, в лютому тоді ще чинний міністр оборони Андрій Загороднюк заявив, що Україна досягла успіху в переході на стандарти НАТО і готова приєднатися до Програми партнерства розширених можливостей.
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