Малий броньований артилерійський катер «Вишгород» завершив випробування
|21:10 14.04.2020
|Украина
На сьогодні відремонтований малий броньований артилерійський катер «Вишгород» завершив усі необхідні випробування та готовий до виконання бойових завдань.
Він уже залишив акваторію Миколаївського суднобудівного заводу та прямує до Одеси, виконувати поставлені бойові завдання. Про це повідомляє «Укроборонпром» на своїй сторінці у Facebook, пише armyinform.
Нагадаємо, 9 квітня на ДП «Миколаївський суднобудівний завод», що входить до складу ДК «Укроборонпром», завершили ремонт і відновили боєздатність малого броньованого артилерійського катера (МБАК) «Вишгород».
За словами директора заводу Валерія Калашнікова, ремонтні роботи закінчили навіть раніше запланованого. Зокрема на катері відремонтували зовнішню обшивку підводної частини, гвинто-рульовий комплекс, протекторний захист, донно-бортову арматуру, суднові системи та обладнання, здійснили фарбування.
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