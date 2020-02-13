Денісова закликає міжнародні організації захистити права українських в'язнів Кремля

20:15 14.04.2020   Крым

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова звернулась до міжнародних організацій з проханням захистити права громадян України, які утримуються в місцях несвободи у РФ та окупованому Криму.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook, пише Укрінформ.

"Звертаюся до Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини Мішель Бачелет, Комісара Ради Європи з прав людини Дуні Міятович та Генерального секретаря Ради Європи Марії Пейчинович-Бурич з проханням захистити права громадян України, які утримуються в місцях несвободи на території Російської Федерації та тимчасово окупованій Автономній Республіці Крим", — заявила вона.

Денісова уточнила, що політв'язня Олександра Шумкова знову помістили у дисциплінарний ізолятор за формальними підставами, аби змінити режим відбування покарання на більш суворий, а ️Ігор Кіяшко, який теж перебуває у РФ, не витримує постійного високого артеріального тиску та постійного головного болю. Звернення щодо надання йому медичної допомоги – проігноровані.

Також, додала вона, Південний окружний військовий суд Ростова-на-Дону продовжив арешт для вісьмох незаконно ув'язнених кримських татар до 13 серпня 2020 року.

Денісова закликала міжнародні правозахисні організації застосувати наявні важелі впливу та посилити тиск на країну-агресора РФ. Адже в повній ізоляції в умовах карантину їх незаконне тримання в місцях несвободи може для когось завершитися фатально, додала вона.

Як повідомлялося, 9 грудня український політв'язень у Росії Олександр Шумков повідомив, що відмова у співпраці як "засекреченого свідка" ФСБ погрожувала йому невключенням до списку на можливий обмін і тим, що "взагалі живим з Росії не повернеться".

А іншого політв'язня, Ігоря Кияшко, співробітники ФСБ затримали 10 квітня в одному з нижньогородських готелів за звинуваченням у спробі контрабанди та шпигунстві.



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