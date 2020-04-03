Швеция считает уголовные обвинения лидеру крымскотатарского народа Мустафе Джемилеву "фарсовыми" и призывает РФ прекратить незаконную оккупацию Крыма.

"Россия предъявила Мустафе Джемилеву фарсовые уголовные обвинения, чтобы не пускать его на родину, в Крым. Швеция призывает Россию прекратить незаконную оккупацию Крыма. Границы Крыма не являются границами России", - говорится в сообщении посольства Швеции в Украине в Twitter, пишет Интерфакс.

Как сообщалось, Следственный комитет России подготовил обвинительный акт по делу против Джемилева, которое было открыто 11 августа 2014 года. Его обвиняют по ч.3 ст.322 УК РФ (незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации), ч.1 ст.222 (незаконное обращение с оружием) и ч.1 ст.244 (небрежное хранение огнестрельного оружия, которое создало условия для его использования другим лицом, что привело к смерти человека или другим тяжким последствиям).