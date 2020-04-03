Приехавший из Москвы житель Севастополя заразил коронавирусом свою мать
|20:45 14.04.2020
|Севастополь
Число выявленных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Севастополе возросло до восьми.
Об этом журналистам сообщил и.о. губернатора оккупированного Севастополя Михаил Развожаев, пишет Крыминформ.
«У нас сегодня еще один подтвердившийся случай коронавируса. Ситуация типичная: мужчина вернулся из Москвы, никого не предупредил… в итоге заразил пожилую маму, которая сейчас находится в инфекционной больнице, – сообщил Развожаев. – Получается, что в Севастополе восемь подтвержденных диагнозов: четверо выписаны, четверо находятся в инфекционной больнице. С учетом последнего случая, скорее всего, их будет больше».
По словам руководителя города, у самого мужчины заражение коронавирусом еще не подтверждено. Близкие контакты зараженной – шесть человек, в том числе сын, – будут помещены в инфекционную больницу. Десять человек, дальние контакты, находятся под наблюдением на дому.
Сегодня Севастополь ввел дополнительные ограничения на въезд в город: теперь попасть в Севастополь можно при условии предъявления документа, содержащего сведения о регистрации в Севастополе или подтверждающего проживание в городе.
По состоянию на утро 14 апреля общее число зараженных новой коронавирусной инфекцией в Крыму составило 32 человека. Из них 23 случая являются завозными, 9 – местные. 12 человек выписаны из больниц с выздоровлением.
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