По информации пресс-службы Министрства обороны России на территории Южного военного округа 13 и 14 апреля прошли следующие мероприятия:



1. Ротные тактические группы мотострелкового соединения 58-й общевойсковой армии Южного военного округа в Северной Осетии впервые отработали порядка 10 новых тактических приемов в условиях современного боя в горах Кавказского хребта.

Особенностью учения стали нестандартные методы борьбы с заминированными автомобилями, ведение боевых действий подразделений в ночное время суток, борьба с ударными дронами условного противника.

Активная фаза двустороннего тактического учения на полигоне Тарское началась с разведки маршрутов выдвижения с помощью беспилотной авиации и заблаговременного развертывания систем ПВО и станций РЭБ на наиболее вероятных направлениях действий условного противника.

В ходе учебного боя мотострелковые подразделения осуществили внезапный отход с занимаемых рубежей с целью втягивания противника в огневой мешок, после чего начали интенсивное наступление с огневой поддержкой артиллерии.

Командиры подразделений применили опыт современных вооруженных конфликтов, использовали нестандартные методы в управлении штатными и приданными подразделениями, возможности разведывательно-огневых и ударных комплексов в ходе розыгрыша тактических эпизодов.

2. Расчеты реактивных систем залпового огня «Торнадо-Г» мотострелкового соединения ЮВО в Волгоградской области досрочно перевели свои боевые машины на летний режим эксплуатации в связи подготовкой механизированной колонны техники к участию в параде Победы.

Всего на летний режим эксплуатации в мотострелковом соединении будет переведено более 1 тыс. единиц различной боевой и специальной техники, при этом будет использовано более 16 тонн моторных и трансмиссионных масел, около 3,4 тонн пластичных смазок и более 35 тонн охлаждающих жидкостей.

Для качественного перевода техники и оказания квалифицированной помощи экипажам боевых машин в подразделениях созданы ремонтные бригады для выполнения специальных работ.

Перед началом нового учебного периода будет проведен смотр соединения, на котором проверят результаты выполненных работ на каждом образце техники.

4. Впервые контрольная проверка подразделений специального назначения ЮВО на Кубани была проведена по соревновательному принципу между группами с восхождением на горную вершину.

Спецназ ЮВО в полной экипировке и со штатным вооружением совершил ночное десантирование на парашютах системы «Арбалет-2» с высоты 1200-1400 метров с пятисекундной задержкой раскрытия купола из вертолета МИ-8АМТШ.

Затем на новейших бронеавтомобилях «Тайфун» был совершен марш около 100 километров по пересеченной местности. Военнослужащие ориентировались по комплексу разведки, управления и связи КРУС «Стрелец» и отразили атаку условного противника на маршруте.

Финальным испытанием для военнослужащих стал марш-бросок с восхождением на одну из гор высотой около 1 тыс. метров.

Для совершения марш-броска с решением всех поставленных задач было отведено не более двух суток. Особенность марш-броска заключалась в скрытном передвижении по труднопроходимому маршруту и выполнении всех упражнений и поставленных задач в режиме полного радиомолчания.

В плановых мероприятиях боевой подготовки было задействовано более 70 единиц вооружения и военной техники ЮВО.

5. В связи с временным ограничением международного авиасообщения, военнослужащие российской военной базы в Армении примут участие в окружном этапе конкурсов Армейских международных игр «АрМИ-2020» в удаленном режиме.

Артиллерийские расчеты соединения проведут соревнования на полигоне Алагяз в рамках конкурса «Мастера артиллерийского огня», при этом судьи смогут оценить их результаты по видеотрансляции, находясь на месте проведения состязаний в Ростовской области.

По условиям конкурса расчетам необходимо поразить одиночную небронированную цель на дальности 800-1500 метров тремя минами из 120-мм миномета 2Б11 «Сани». Для ориентирования и связи миномётчики используют карту, компас, бинокль и радиостанцию.

Артиллерийские подразделения также состязаются в стрельбе из гранатомета РПГ-7 и штатного стрелкового оружия, а также в вождении боевых машин на трассе протяженностью до 5 км с преодолением препятствий.

В целях объективного контроля в систему видеофиксации результатов стрельбы включены сигналы, полученные с купольных камер и беспилотников. Всего планируется задействовать до 10 источников видеосигнала.

6. Во Владикавказе (Северная Осетия) полным ходом идет строительство нового комплекса Северо-Кавказского суворовского военного училища на 20 гектарах земли.

К возведению новых зданий специалисты приступили в середине апреля 2019 года после согласования с руководством Министерства обороны Российской Федерации и Республики Северная Осетия-Алания.

Строительство более 26 объектов ведется в два этапа. Первый этап строители планируют завершить в августе этого года. К тому времени появится полностью готовый к работе учебный комплекс на 320 человек. Второй, заключительный, этап завершится в 2021 году. Тогда учебное заведение расширится до типового штата в 560 человек.

Все работы выполняются специалистами Военно-строительного комплекса Минобороны России строго в соответствии с утверждённым графиком.

7. Подразделения радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа в ходе учения в Ставропольском крае выполнили специальную обработку личного состава подразделений после условного химического заражения и осуществили эвакуацию условно зараженных военнослужащих вертолетами армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор».

На первом этапе проверки военнослужащие провели РХБ разведку местности, применив разведывательные химические машины РХМ-6, а также осуществили забор проб грунта с целью осуществления дозиметрического и химического контроля на пути следования колонн танков Т-72Б3 и бронетранспортеров БТР-82А.

Экипажи вертолетов выполнили задачи по эвакуации условно зараженных военнослужащих в ближайший госпиталь и доставке необходимых медицинских препаратов.

Расчеты РХБ защиты ЮВО выполнили комплекс постановки аэрозольных завес для вывода войск и личного состава из зоны заражения с помощью термодымовых машин ТДА-3, прикрыв площадь по фронту более трех квадратных километров.

После эвакуации техники и личного состава была организована пропускная система для зараженных объектов, осуществлена специальная обработка и обеззараживание с применением универсальных станций.

Всего в рамках контрольной проверки за зимний период обучения было задействовано около 150 единиц военной, специальной техники и вооружения, в том числе 3 вертолета Ми-8АМТШ.