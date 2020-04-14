Данные мониторинга загрязнения воздуха крымского гидрометцентра за март свидетельствуют о высоком уровне загрязнения воздуха в Армянске и Красноперекопске.

Мониторинговые наблюдения проводились ежедневно 2 — 4 раза в сутки. Измерялись концентрации взвешенных веществ, диоксида серы, оксида углерода, диоксида азота, формальдегида, бенз(а)пирена и других загрязняющих веществ, пишет flot2017.

Мартовский мониторинг показал загрязнение атмосферного воздуха в Армянске по 5 пяти показателям: диоксиду серы, оксиду углерода, диоксиду азота, фтористому водороду, формальдегиду. Значения показателя «наибольшая повторяемость превышения ПДК» для диоксида серы, диоксида азота, фтористого водорода, формальдегида показали повышенное загрязнения атмосферного воздуха. А значение «НП» для оксида углерода – высокое загрязнение.

В Красноперекопске состояние воздуха характеризовалось как «повышенное загрязнение» по 3 показателям: оксиду углерода, диоксиду азота, хлористому водороду.

Для оценки качества атмосферного воздуха, полученные концентрации загрязняющих веществ (в мг/м3 или мкг/м3) сравнивают с предельно допустимыми концентрациями (ПДК). Средняя концентрация за месяц загрязняющего вещества сравнивается со среднесуточной ПДК (ПДКс.с.), наибольшая разовая концентрация – с максимальной разовой ПДК (ПДКм.р.).

Используются два показателя качества воздуха: стандартный индекс (СИ) и наибольшая повторяемость (НП):

СИ — наибольшая измеренная за короткий период времени концентрация примеси, деленная на ПДКм.р., из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями.

НП — наибольшая повторяемость превышения ПДК из данных измерений на посту за одной примесью, или на всех постах за одной примесью, или на всех постах за всеми примесями (выражается в %).

Степень загрязнения атмосферы оценивается по четырем градациям значений СИ и НП в соответствии с таблицей 1.

Т а б л и ц а 1 — Оценки степени загрязнения атмосферы

Если значения СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.