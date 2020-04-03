Севастополь для севастопольцев: жителям Крыма закрыли въезд в город
|20:00 14.04.2020
|Севастополь
Так называемый "и.о. губернатора Севастополя" Михаил Развожаев ввел дополнительные ограничительные меры в рамках режима "повышенной готовности" на территории города.
Документ размещён на официальном портале органов исполнительной власти региона, пишет Новый Севастополь.
«Ввести дополнительные ограничительные меры в рамках режима повышенной готовности на территории Севастополя, направленные на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019, установив особый порядок передвижения граждан, не имеющих регистрации по месту жительства (месту пребывания) или фактически не проживающих на территории Севастополя», – указано в документе.
В частности, въезд в регион возможен только через пункт пропуска при условии предъявления документа, содержащего сведения о регистрации в Севастополе или подтверждающего проживание в городе.
Эти ограничения не касаются тех иногородних, которые работают в Севастополе и пересекают границу региона для осуществления своих обязанностей. А также если они передвигаются на машинах полиции, «скорой помощи», спасателей и в других экстренных случаях.
При выезде или въезде граждане обязаны измерять температуру тела. Если она составляет 37 градусов и выше и есть признаки респираторного заболевания, их должны отправить в больницу на машине «скорой помощи».
Все граждане, которые возвращаются в Севастополь из других регионов, обязаны заполнять анкеты и находиться в режиме самоизоляции.
Пункты пропуска работают круглосуточно.
Ранее на въезде в Севастополь действовали ограничения для граждан, которые едут из Москвы, Санкт-Петербурга или Московской области.
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