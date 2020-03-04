Россия будет платить сирийским наемникам за войну в Ливии

17:15 14.04.2020   Россия

По данным местных источников, российские военные достигли соглашения о переброске в ряды сил Халифы Хафтара в Ливию бывших сторонников умеренной сирийской оппозиции, переметнувшихся на сторону режима Башара Асада.

Около 300-400 боевиков из южной сирийской провинции Кунейтра согласились на российское предложение воевать в Ливии за тысячу долларов в месяц. Российская сторона и режим Асада заключили соглашение с бывшим командующим оппозиционной группировкой «Лива ан-Нукба» Абу Джафаром Мемтене, пишет Анадолу.

Согласно договоренности, наемники из Кунейтры вскоре пройдут ускоренную подготовку в российских лагерях в Сирии, после чего их отправят в Ливию.

Мемтене ранее возглавлял группировки Фронт «Сувар Сирия», в состав которой входили различные группировки противников Асада. В 2017 году при поддержке Израиля он возглавил крупную группировку на юге Сирии.

Страны-гаранты Астанинского процесса - Турция, Иран и Россия в мае 2017 года объявили сирийские провинции Дераа и Кунейтра одной из зон деэскалации в Сирии. Однако режим Асада, заручившись поддержкой Тегерана и Москвы, с июня 2018 года организовал наступательные операции, захватив три из четырех зон деэскалации.

В ходе переговоров при посредничестве России, противники Асада, пожелавшие остаться на юге Сирии, переметнулись на сторону Дамаска, сдав тяжелое вооружение. Отказавшиеся же от сделки группировки были принудительно эвакуированы в северные районы страны.

После завершения процесса эвакуации в июле 2018 года режима Асада установил контроль над всей территорией провинций Дераа и Кунейтра.



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