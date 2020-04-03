Українських моряків вербували для перевезення мігрантів - прокуратура Криму
|19:45 14.04.2020
|Крым
Прокуратура та поліція Криму повідомили про підозру учасникам організованої групи, які вербували українських моряків для перевезення нелегальних мігрантів.
Як пише Укрінформ, про це інформує прокуратура Автономної Республіки Крим.
"Прокуратура автономії спільно з ГУНП в АР Крим та м. Севастополі повідомили про підозру трьом учасникам організованої групи у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 149 КК України (торгівля людьми)", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, досудове розслідування встановило, що, починаючи з 2011 року, троє мешканців Херсонщини підшукували та вербували українців, у тому числі, мешканців тимчасово окупованої території АРК, які перебували у скрутному матеріальному становищі.
За даними прокуратури, у подальшому обвинувачені шляхом обману експлуатували цих осіб у якості членів екіпажів для переправляння морем з території Турецької Республіки до країн ЄС нелегальних мігрантів, переважно з Близького Сходу.
"Ряд потерпілих від протиправних дій зловмисників були затримані правоохоронними органами країн ЄС, заарештовані та поміщенні до місць позбавлення волі", - наголосили у прокуратурі Автономної Республіки Крим.
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