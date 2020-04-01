СБУ викрила генерал-майора, який працював на ФСБ РФ і планував вбивство Осмаєва / Фото

16:15 14.04.2020   Украина

Співробітники Служби безпеки України затримали генерал-майора СБУ Валерія Шайтанова, якого підозрюють у державній зраді і здійсненні терористичних актів. 

За завданням спецслужб Росії він планував вбивство добровольця Адама Осмаєва, розповіли в службі у вівторок, 14 квітня, пише ZN,UA.

"Контррозвідка Служби безпеки України провела резонансну спецоперацію із викриття високопоставленого агента ФСБ у вищих ешелонах влади", - розповіли в СБУ.

Наголошується, що СБУ зібрала достатньо доказів, які переконливо свідчать, що Шайтанів є агентом ФСБ РФ. Це підтверджують наявні матеріали справи, серед яких аудіо - та відеозапису.

"На жаль, людина, котра отримала генеральське звання після Революції Гідності та мала захищати Україну, насправді працювала проти неї. Ми провели складну, тривалу, багаторівневу спецоперацію. Це – надважливе викриття Служби безпеки за всю історію Незалежності", - заявив глава СБ України Іван Баканов.

На його переконання, це затримання - свідчення того, що нові підходи в роботі Служби дають свої вагомі результати.

"Ми не просто робимо СБУ більш ефективною, але й очищаємо її. Акцентуємо увагу на контррозвідці та питаннях державної безпеки. І будемо надалі захищати країну та виявляти зрадників, незалежно від того, які посади вони обіймають", - підкреслив Баканов.

В СБУ додали, що Шайтанов є одним з колишніх керівників Центру спеціальних операцій "А" СБ України, насправді перебував на агентурному зв'язку під псевдонім "Бобиль" у полковника ФСБ Ігоря Єгорова. Останній є співробітником Департаменту контррозвідувальних операцій 1 Служби ФСБ – підрозділу, що спеціалізується на плануванні, організації та проведенні розвідувальних та диверсійно-терористичних акцій як на території України, так і інших держав.

"Слідство також володіє беззаперечними доказами, що за завданням спецслужб РФ генерал-майор Шайтанов планував проведення терористичних актів на території України. За це представник ФСБ гарантував винагороду в розмірі 200 тис дол США та паспорт громадянина РФ. У якості виконавця Шайтанов спеціально підібрав особу серед колишніх бійців спецпідрозділів", - додали в СБУ.

Підготовка до цих злочинів зафіксовано в матеріалах справи.

 

Крім того, Шайтанов збирав і передавав російській стороні інформацію про:

- обставини проведення окремих таємних операцій в районі АТО/ООС і задіяних в них співробітників;

- міжнародне співробітництво вітчизняних спецслужб у сфері національної безпеки і оборони;

- співробітників керівної ланки Департаменту контррозвідки, оперативних підрозділів СБ України та ЦСО "А", українських розвідувальних органів;

- підбір, вивчення та вербування старших офіцерів спеціальних і розвідувальних органів для роботи на ФСБ.

Зафіксовані агентурні зустрічі на території європейських країн: Єгорова з Шайтановим і з іншими громадянами України, які були залучені до виконання завдань російської спецслужби.

Зараз проводять обшуки за місцем проживання і тимчасового перебування Шайтанова, а також громадян України, підозрюваних у приналежності до агентурного апарату співробітника ФСБ РФ Єгорова. Встановлюються обставини їх протиправної діяльності.

Окремо слід зазначити, що використовуючи своє службове становище Шайтанов отримував розвідувальну інформацію від старших і вищих офіцерів СБУ. В ході досудового розслідування буде визначена їх причетність до розголошення інформації з обмеженим доступом.

Вирішується питання про оголошення Валерію Шайтанову про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 111 ("Державна зрада") та ст. 258 (Терористичний акт) Кримінального кодексу України та обрання міри запобіжного заходу.

Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженню здійснюється Офісом Генерального прокурора України.

Нагадаємо, 12 січня поліція повідомила про затримання підозрюваних у вбивстві Аміни Окуєвої. Одним з ключових доказів слідство називає збіг ДНК на автоматі, що був залишений неподалік місця злочину, з генетичним матеріалом затриманого. На зброї були знайдені й інші сліди, чиї саме – слідство встановлює. 

Затриманий Ігор Редькін є уродженцем міста Каспійськ (Республіка Дагестан, РФ), за версією слідства, в Україні він входив до складу злочинної групи, яка займалася замовними вбивствами. У вересні 2019 року поліція вже затримувала його та ще шістьох членів групи, однак суд відпустив їх під домашній арешт та особисте зобов'язання.

Учасників Революції Гідності та російсько-української війни в Донбасі подружжя Адама Осмаєва та Аміну Окуєву намагалися вбити декілька разів. 30 жовтня 2017 року на залізничному переїзді біля селища Глеваха на Київщині невідомі розстріляли автівку подружжя з автоматів калібру 7,62. Від прицільних пострілів Аміна Окуєва загинула, Адама Осмаєва було поранено.



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