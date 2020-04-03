Корабли Каспийской флотилии РФ вышла из пункта постоянного базирования для выполнения учебно-боевых задач

19:30 14.04.2020   Россия

Корабельная ударная группа Каспийской флотилии в составе ракетного корабля «Татарстан» и ракетного катера «Ступинец» вышла из пункта постоянного базирования для сдачи совместной курсовой задачи в морском полигоне.

Экипажи кораблей выполнят учебно-боевые задачи по организации противовоздушной обороны и связи, а также мероприятия по отражению ракетного удара с использованием зенитных средств и нанесению ответного ракетного удара, проведут учения по борьбе за живучесть в условиях плавания, пишет пресс-служба Минобороны России.

Морякам предстоит отработать тактику совместных действий по уничтожению конвоя надводных кораблей условного противника и ведение учебного боя в составе группы. Кроме того, экипажи выполнят мероприятия по противоподводно-диверсионной обороне во время стоянки на незащищенном рейде, элементы совместного плавания и проведут тренировки по управлению маневрами группы кораблей в ходе учебного боя.

Также экипажи  выполнят корабельное боевое упражнение «подход к обеспечивающему судну для пополнения материальных запасов способом «борт о борт».

В завершении корабельная ударная группа выполнит боевые стрельбы в морском полигоне акватории Каспийского моря из артиллерийских систем АК-630 и АК-176 по буксируемому корабельному щиту, имитирующему корабль противника.

2. В отряде специального назначения борьбы с подводными диверсионными силами и средствами Каспийской флотилии  Южного военного округа прошло тактико-специальное занятие с боевыми пловцами по отработке практических навыков водолазных спусков и прохождения полосы препятствий.

Такие тренировки проводятся регулярно 2-3 раза в неделю. Каждый военнослужащий перед погружением и после проходит медицинское освидетельствование.

На учебно-тренировочном комплексе на глубинах до 6 м пловцы попарно распутывали трос, переносили по дну бассейна предметы и совершали подъём грузов весом 10, 15, 25 кг за максимально короткое время.

В ходе занятия военнослужащие подняли на поверхность более 250 кг грузов и проплыли под водой около 500 м каждый. Водолазные спуски проводились с использованием снаряжения СВУ-3, которое позволяет погружаться на глубину до 60 м.

3. В рамках подготовки к соревнованиям по тактической армейской стрельбе военнослужащие морской пехоты Каспийской флотилии провели тренировку в составе команды на полигоне Аданак в Дагестане.

При отработке тактических элементов стрельбы личный состав совершил марш по пересечённой местности в полной экипировке, также морские пехотинцы выполнили стрельбу из различных видов оружия в движении и с использованием укрытий. Кроме того, военнослужащие провели мини-соревнование по скоростной перезарядке оружия по секундомеру.

Военнослужащие тренируются не только со стрелковым оружием, также используются малая сапёрная лопатка, подствольный гранатомёт, ножи и гранаты.

Одной из основных целей тренировок является наращивание тактического опыта команды и усвоение военнослужащими новой методики огневой подготовки.

4. Экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг» Каспийской флотилии успешно прошёл первый этап международного конкурса «Кубок моря-2020» и в настоящее время приступил к подготовке для участия во втором этапе соревнований.

Экипаж выполнит боевые стрельбы из артиллерийских установок по плавающей мине, щиту-мишени (имитация надводного корабля) и воздушной цели, сбрасываемой на парашюте.

Помимо боевых упражнений моряки проведут корабельные учения по переходу корабля в район якорной стоянки, постановке и съемке с якоря, прохождении с максимальной скоростью заданных маршрутов, оказанию помощи аварийному судну, поиску и спасению людей, находящихся на плаву.

На втором этапе международного конкурса «Кубок моря-2020» экипажи кораблей водоизмещением до тысячи тонн будут состязаться в применении вооружения, борьбе за живучесть корабля, морской выучке и спасательной подготовке.

Каспийскую флотилию на международном этапе конкурса «АрМИ-2020» представит экипаж малого ракетного корабля «Великий Устюг».



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