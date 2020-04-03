Крымчанин Яцкин останется в СИЗО до лета, суд в Москве отклонил апелляцию – адвокат
|18:45 14.04.2020
|Крым
Крымчанин Иван Яцкин останется в Лефортовском СИЗО до 16 июня 2020 года.
На заседании Московского городского суда 14 апреля судья Наталья Коновалова отклонила апелляционную жалобу защиты и оставила в силе решение Лефортовского районного суда. Об этом в комментарии корреспонденту Крым.Реалии рассказал адвокат Николай Полозов.
«Что касается судебного решения, апелляция оставила в силе решение суда первой инстанции. Несмотря на то, что мною сегодня было подготовлено дополнение к жалобе, обусловленное ситуацией в связи с коронавирусом и текущим состоянием здоровья моего подзащитного Яцкина», – сказал Полозов.
Как пояснил адвокат, существует указ мэра Москвы о том, что на территории города введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, а также есть предостережения для лиц, которые наиболее подвержены заражению данной инфекцией.
«В соответствии с рекомендациями ВОЗ и Минздрава России к категории лиц, наиболее подверженным заболеванию коронавирусом относятся граждане с определенным перечнем заболеваний. В справке, представленной СИЗО в отношении Ивана Яцкина, содержаться такие заболевания. К сожалению, суд не принял сторону защиты, хотя мы настаивали на изменении меры пресечения», – добавил Полозов.
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