Аэропорт Симферополь зафиксировал рекордное падение пассажиропотока
|18:30 14.04.2020
|Крым
Рекордное падение пассажиропотока было зафиксировано в аэропорту Симферополь на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.
Как сообщила 14 апреля пресс-служба аэропорта, за прошедшие сутки было принято в 19 раз меньше пассажиров, чем за аналогичный период прошлого года, передает Крыминформ.
«По данным за первые 12 дней апреля, пассажиропоток в аэропорту Симферополь уменьшился на 85% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, количество рейсов в среднем сократилось на 62%, – говорится в сообщении. – Так, за весь день 13 апреля аэропорт принял и отправил 480 пассажиров, что в 19 раз меньше, чем в этот же день 2019 года. Среднее количество занятых в самолетах мест не превысило 20%».
В пресс-службе отметили, что аэропорт в постоянном режиме проводит профилактические мероприятия против заноса и распространения коронавирусной инфекции. «Действия аэропорта согласованы с региональными и федеральными органами власти и подчиняются распоряжениям Роспотребнадзора», – сообщили в аэропорту.
Издание пишет, что все пассажиры проходят анкетирование. Сотрудники Роспотребнадзора проводят на борту самолета термометрию мобильным тепловизором всех прибывающих в аэропорт Симферополь пассажиров. В зоне прилета действует потоковая термометрия всех прибывающих пассажиров, организована работа медицинского поста.
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