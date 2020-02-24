В России стартовал первый этап опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию нового семейства боевых робототехнических комплексов "Соратник" в интересах Минобороны.

Как пишет Военное.РФ, об этом во вторник, 14 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала госзакупок.



По информации агентства, "766 УПТК", компания-разработчик боевого робота "Уран-9" (входит в концерн "Калашников"), опубликовала несколько документов о том, что до конца 2020 года должен быть выполнен первый этап составных частей ОКР под шифром "Соратник". Объем финансирования превышает 130 млрд рублей.

Всего размещено шесть заявок. В числе разрабатываемых систем – силовая установка, система технического зрения, оптико-локационная станция, боевая машина и так далее.

За основу ОКР "Соратник" взята инициативная разработка концерна "Калашников" под одноименным шифром. Боевая автоматизированная система БАС-01Г предназначалась для ведения разведки, патрулирования территории, огневой поддержки во время боевых действий, эвакуации раненых, а также безопасного для личного состава подвоза боеприпасов и ГСМ.

Опытный образец робототехнической системы получил торсионную подвеску и гидростатическую трансмиссию; мощность двигателя превысила 130 кВТ, максимальная скорость – 40 км/ч, запас хода – до 400 км.

На форуме "Армия-2019" Владимир Дмитриев, возглавлявший на тот момент концерн "Калашников", заявил, что новые "Соратники" будут совершенно другими изделиями.

Фото с сайта Военное РФ