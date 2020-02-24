На разработку новых боевых роботов "Соратник" Россия віделит более 130 млрд рублей / Фото

18:00 14.04.2020   Россия

В России стартовал первый этап опытно-конструкторской работы (ОКР) по созданию нового семейства боевых робототехнических комплексов "Соратник" в интересах Минобороны. 

Как пишет Военное.РФ, об этом во вторник, 14 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные портала госзакупок.
 
По информации агентства, "766 УПТК", компания-разработчик боевого робота "Уран-9" (входит в концерн "Калашников"), опубликовала несколько документов о том, что до конца 2020 года должен быть выполнен первый этап составных частей ОКР под шифром "Соратник". Объем финансирования превышает 130 млрд рублей. 

Всего размещено шесть заявок. В числе разрабатываемых систем – силовая установка, система технического зрения, оптико-локационная станция, боевая машина и так далее. 

За основу ОКР "Соратник" взята инициативная разработка концерна "Калашников" под одноименным шифром. Боевая автоматизированная система БАС-01Г предназначалась для ведения разведки, патрулирования территории, огневой поддержки во время боевых действий, эвакуации раненых, а также безопасного для личного состава подвоза боеприпасов и ГСМ. 

Опытный образец робототехнической системы получил торсионную подвеску и гидростатическую трансмиссию; мощность двигателя превысила 130 кВТ, максимальная скорость – 40 км/ч, запас хода – до 400 км. 

На форуме "Армия-2019" Владимир Дмитриев, возглавлявший на тот момент концерн "Калашников", заявил, что новые "Соратники" будут совершенно другими изделиями.

Фото с сайта Военное РФ



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