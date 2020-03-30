Коронавиирус не поможет: Кремлю напомнили условия для снятия санкций

13:15 14.04.2020   Россия

Пандемия коронавируса не является причиной для снятия санкций с РФ. Наложенные ограничения могут быть пересмотрены только после выполнения Россией Минских договоренностей. 

Об этом сказал посол ФРГ в Москве Геза Андреас фон Гайр в интервью «Интерфаксу-Украина», пишет группа Информационное сопротивление.

«Санкции, которые были объявлены Евросоюзом в отношении России, были сформулированы весьма четко. Так же четко прописаны и условия их отмены. Вопрос снятия увязан напрямую с выполнением Минских договоренностей, и в условиях нынешней пандемии я не ожидаю каких-либо изменений», — сказал фон Гайр.

Вместе с тем он отметил, что, несмотря на существующие санкции, между странами ЕС и Россией ведется активная торговля.

«Так, например, в 2019 году товарооборот между Германией и Россией, куда, кстати, в том числе входит продукция фармацевтической промышленности и медицинские товары, составил $53 млрд — это на 10% меньше, чем 2018 году, что обусловлено в первую очередь более низкими ценами на сырье», — сказал посол.

В минувшем марте генсек ООН Антониу Гутерриш в письме к странам G20 призвал к отмене санкций для помощи в борьбе с COVID-19. Резолюция о солидарности в борьбе с коронавирусом и отказе от торговых войн и односторонних санкций не была принята Генассамблеей ООН в связи с позицией ряда стран, в том числе Украины, Грузии, Великобритании и США, а также ЕС.



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