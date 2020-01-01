СМИ: Греческий Кипр отложил буровые работы в морской зоне из-за Covid-19
|17:00 14.04.2020
|Греция
Власти греческого Кипра отложили бурение пяти разведочных скважин в исключительной экономической зоне, границы которой были очерчены ими в одностороннем порядке.
Согласно изданию Politis, бурение скважин в Средиземном море было намечено на текущий год, но отложено в связи последствиями пандемии коронавируса нового типа (Covid-19), пишет Анадолу.
Решение поддержано консорциумом компаний ENI-Total, которые уже объявили о переносе буровых работ, намеченных на конец апреля.
Американская Exxon Mobil также проинформировала греческую сторону о переносе геолого-разведочных работ на сентябрь 2021 года.
По данным греческой прессы, официальное заявление по данному вопросу будет обнародовано в ближайшие дни.
Ще на цю тему:
08:45 06.01.2020
У Грецію та Північну Македонію надійшов газ по "Турецькому потоку"
У Грецію та Північну Македонію надійшов газ по "Турецькому потоку"
08:41 03.01.2020
Греція, Ізраїль і Кіпр підписали угоду про будівництво газопроводу
Греція, Ізраїль і Кіпр підписали угоду про будівництво газопроводу
20:20 23.12.2019
Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід
Кіпр, Греція та Ізраїль 2 січня підпишуть угоду про газопровід
09:24 07.12.2017
Кипр, Италия, Греция и Израиль письменно договорились о строительстве нового экспортного газопровода East Med
Кипр, Италия, Греция и Израиль письменно договорились о строительстве нового экспортного газопровода East Med
13:54 05.12.2017
Греция может обсудить с турецкой BOTAŞ поставки природного газа
Греция может обсудить с турецкой BOTAŞ поставки природного газа
15:48 19.10.2017
Первые турбокомпрессоры для TAP доставлены в Грецию
Первые турбокомпрессоры для TAP доставлены в Грецию
15:56 05.04.2017
Италия, Израиль, Греция и Кипр договорились построить самый длинный морской газопровод
Италия, Израиль, Греция и Кипр договорились построить самый длинный морской газопровод