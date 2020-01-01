Власти греческого Кипра отложили бурение пяти разведочных скважин в исключительной экономической зоне, границы которой были очерчены ими в одностороннем порядке.

Согласно изданию Politis, бурение скважин в Средиземном море было намечено на текущий год, но отложено в связи последствиями пандемии коронавируса нового типа (Covid-19), пишет Анадолу.

Решение поддержано консорциумом компаний ENI-Total, которые уже объявили о переносе буровых работ, намеченных на конец апреля.

Американская Exxon Mobil также проинформировала греческую сторону о переносе геолого-разведочных работ на сентябрь 2021 года.

По данным греческой прессы, официальное заявление по данному вопросу будет обнародовано в ближайшие дни.