Минобороны России закрыло информацию о зараженных коронавирусом в своей армии
|16:45 14.04.2020
|Россия
Минобороны России прекратило информировать о случаях заражения коронавирусом в российской армии.
Согласно текущей информации, последние данные на этот счет приводились лишь 4 апреля, после чего, какие-либо отчеты попросту прекратили публиковать, пишет ghall.com.
Как следует из информации, размещённой на официальном портале российского оборонного ведомства, последний ежедневный отчёт Министерства обороны Российской Федерации о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в российской армии был опубликован лишь 4 апреля, что вызывает массу опасений касательно того, какая сейчас обстановка с коронавирусом в вооружённых силах.
«Вопреки тому, что российские военнослужащие и так фактически изолированы, нельзя исключать риск того, что коронавирус вполне мог появиться и в российской армии. Отсутствие же отчётов Минобороны РФ вызывает ещё больше вопросов касательно ситуации с коронавирусом в войсках, особенно учитывая неблагоприятную ситуацию в армиях других государств», – отмечает специалист в СМИ РФ.
Следует уточнить, что на текущий момент нет никаких официальных комментариев со стороны Министерства обороны РФ касательно отсутствия статистики о заражении коронавирусом в российской армии.
Ранее сообщалось, что в России собрали тысячи военных на подготовку к параду, несмотря на эпидемию коронавируса.
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