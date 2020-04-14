Минобороны России прекратило информировать о случаях заражения коронавирусом в российской армии.

Согласно текущей информации, последние данные на этот счет приводились лишь 4 апреля, после чего, какие-либо отчеты попросту прекратили публиковать, пишет ghall.com.

Как следует из информации, размещённой на официальном портале российского оборонного ведомства, последний ежедневный отчёт Министерства обороны Российской Федерации о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в российской армии был опубликован лишь 4 апреля, что вызывает массу опасений касательно того, какая сейчас обстановка с коронавирусом в вооружённых силах.

«Вопреки тому, что российские военнослужащие и так фактически изолированы, нельзя исключать риск того, что коронавирус вполне мог появиться и в российской армии. Отсутствие же отчётов Минобороны РФ вызывает ещё больше вопросов касательно ситуации с коронавирусом в войсках, особенно учитывая неблагоприятную ситуацию в армиях других государств», – отмечает специалист в СМИ РФ.

Следует уточнить, что на текущий момент нет никаких официальных комментариев со стороны Министерства обороны РФ касательно отсутствия статистики о заражении коронавирусом в российской армии.

Ранее сообщалось, что в России собрали тысячи военных на подготовку к параду, несмотря на эпидемию коронавируса.