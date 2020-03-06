Душераздирающее зрелище: что осталось от водохранилищ в Крыму / Видео
|16:30 14.04.2020
|Крым
Коронавирус на время вытеснил из сознания крымчан традиционные проблемы региона. Однако они никуда не делись.
Тревогу по-прежнему вызывает ситуация с водоснабжением оккупированного Крыма, особенно центральной ее части: медленно, но верно падающий уровень воды в водохранилищах, сосредоточенных возле крымской столицы и Симферопольского района, не может не вызывать вопросы у жителей полуострова о том, насколько хватит этой воды. И не случится ли так, что в один прекрасный день разговоры об ограниченной ее подаче станут реальностью, пишет РИА Новости.
В начале апреля объемов воды в Симферопольском, Аянском и Партизанском водохранилищах – основных источниках воды для жителей центральной части Крыма – было достаточно для того, чтобы снабжать Симферополь на протяжении трех с половиной месяцев. Об этом заявлял глава Крыма Сергей Аксенов.
По состоянию на 13 апреля, по данным Госкомводхоза, Симферопольское водохранилище наполнено на 28,9%, Партизанское – на 31,5%, самое маленькое Аянское – на 71,3%.
Напомним, крымский бизнесмен, владелец ялтинского зоопарка "Сказка" и парка львов "Тайган", Олег Зубков заявил, что из-за засухи в Крыму наблюдается острая нехватка пресной воды и о том, что на оккупированном полуострове пора вводить редим ЧС.
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