Штурмовая авиация Южного военного округа МО России пополнилась новейшим модернизированным самолетом Су-25СМ3.

Совершив перелет с завода-изготовителя на аэродром постоянного базирования в авиационную часть 4-й армии ВВС и ПВО в Краснодарском крае, самолет преодолел более 800 км, пишет ЦАМТО.

Усовершенствованный штурмовик Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомб, находясь даже на значительном удалении от заданной цели или из-за облаков. Все что требуется летчику – точные координаты объекта.

Представителями инженерно-технических служб авиационной части проверена готовность всех агрегатов и механизмов самолета к эксплуатации в заданных режимах.

Это уже пятая поставка самолетов данного типа в авиационные части ЮВО. Таким образом, общее число модернизированных «Грачей» превысило два десятка единиц.

Помимо этого, авиационный полк армейской авиации объединения ВВС и ПВО Южного военного округа (ЮВО) в Краснодарском крае пополнился новыми вертолетами Ми-8АМТШ «Терминатор».

Ранее представители округа на предприятии-изготовителе завершили приемку новых винтокрылых машин, после чего она была доставлена на аэродром постоянного базирования.

«Терминатор» оснащен современным навигационным оборудованием, которое позволяет совершать полеты и выполнять задачи в любых погодных условиях.

Военнослужащим инженерно-авиационной службы предстоит провести необходимый комплекс регламентных приемных работ, полностью проверить функционирование всех систем и механизмов авиационных комплексов.

В ближайшие время экипажи вертолетов совершат контрольные облеты, включающие в себя серию взлетов и посадок вертолета, полеты на высотах до 1000 м, а также проверку работы систем при нагрузках и перегрузках.

Всего с 2010 года в войска ЮВО поступило около 12 тыс. ед. новейших и модернизированных образцов вооружения и военной техники, оснащенной эффективными средствами связи и автоматизированными системами управления