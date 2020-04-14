Рекорд: Впервые морпорт Южный выгрузил 857 вагонов за сутки

15:40 14.04.2020   Украина

ГП "Морской торговый порт Южный" обновил собственный рекорд: суточный показатель выгрузки полувагонов госстивидором составил 857 единиц. 

Рекорд был установлен 11 апреля, всего в этот день, с учетом погрузки, предприятием было обработано 988 полувагонов с ЖРК, окатышами и углем.

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на ГП Морской торговій порт "Южній".

На госпредприятии информируют, что столь высокий результат достигнут благодаря комплексной оптимизации грузовых работ. Кроме того, согласно решению "Укрзализныци", станция Береговая увеличила фактическую пропускную способность и обеспечила прием 15 поездов в сутки.

На протяжении 3-х дней предприятием достигались рекордные показатели по выгрузке полувагонов, а именно: 9 апреля - 833, 10 апреля - 850 и 11 апреля - 857 единиц. 10 апреля установлен абсолютный рекорд обработки полувагонов за сутки - 1011 единиц, с учетом погрузки.

Прежний рекорд по выгрузке был установлен 28 марта текущего года - 799 полувагонов в сутки.

Ранее ЦТС писал о том, что в январе-марте МТП Южный обработал 4 млн 597,6 тыс т грузов, что стало историческим максимумом квартального грузооборота госстивидора. Также в марте государственное предприятие обработало 1 млн 777,2 тыс т грузов. Этот показатель превысил предыдущий абсолютный рекорд месячной перевалки - 1 млн 650 тыс т грузов в марте 2014 года - на 127,2 тыс тонн.



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